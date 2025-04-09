Pontão de Santa Maria interditado devido a obras para nova estrutura

O Instituto Marítimo Portuário (IMP), através da Capitania dos Portos de Barlavento, informou hoje que, na sequência do último incidente que provocou a destruição parcial do pontão de Santa Maria, ilha do Sal, devido à acção do mar, será iniciada a obra de construção de uma nova estrutura no local.

Por motivos de segurança, e enquanto decorrerem os trabalhos, fica interditada a utilização do pontão para quaisquer actividades, sejam elas de natureza turística, recreativa, comercial ou de pesca, com efeitos imediatos e até nova comunicação desta Capitania. A presente medida, segundo a mesma fonte, resulta de uma articulação prévia entre a Capitania dos Portos de Barlavento, o Ministério do Mar, o Ministério do Turismo e Transportes e a Câmara Municipal do Sal, visando garantir a protecção de pessoas e bens, bem como assegurar o normal desenvolvimento das obras.

