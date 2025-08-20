País

Mais 4 bairros de São Vicente vão receber água potável através da Protecção Civil

PorAnilza Rocha,20 ago 2025 9:29

Foi anunciado, que na tarde de hoje, vai haver distribuição de água potável nas localidades de São Pedro, Covada de Bruxa, Chã de Vital e Pedra Rolada, através camiões-cisterna da Protecção Civil com apoio logístico proveniente da ilha de Santo Antão.

O Ministério da Administração Interna de Cabo Verde, em nota, afirmou que o Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros vai continuar a intensificar os esforços para garantir o abastecimento de água potável às populações afetadas pelas fortes chuvas que ocorreram no passado dia 11 de agosto.

Para lembrar que, esta segunda-feira, tinham anunciado a distribuição de água nas zonas de Salamansinha, Ribeirinha, Pedra Rolada e Fonte Francês.

E também para enfatizar que, a empresa Electra já retomou a produção de água, atingindo, ontem, terça-feira, uma capacidade de cerca de 325 toneladas por hora. A previsão é que o abastecimento por zonas seja retomado a partir de amanhã, quinta-feira.

