Mais 4 bairros de São Vicente vão receber água potável através da Protecção Civil

Foi anunciado, que na tarde de hoje, vai haver distribuição de água potável nas localidades de São Pedro, Covada de Bruxa, Chã de Vital e Pedra Rolada, através camiões-cisterna da Protecção Civil com apoio logístico proveniente da ilha de Santo Antão.

O Ministério da Administração Interna de Cabo Verde, em nota, afirmou que o Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros vai continuar a intensificar os esforços para garantir o abastecimento de água potável às populações afetadas pelas fortes chuvas que ocorreram no passado dia 11 de agosto.

Para lembrar que, esta segunda-feira, tinham anunciado a distribuição de água nas zonas de Salamansinha, Ribeirinha, Pedra Rolada e Fonte Francês.

E também para enfatizar que, a empresa Electra já retomou a produção de água, atingindo, ontem, terça-feira, uma capacidade de cerca de 325 toneladas por hora. A previsão é que o abastecimento por zonas seja retomado a partir de amanhã, quinta-feira.