Fogo: Acidente em Achada Furna provoca duas vítimas mortais

Um acidente de viação ocorrido esta quinta-feira, por volta das 18:30, nas proximidades da vila de Achada Furna, município de Santa Catarina do Fogo, provocou duas vítimas mortais.

O acidente envolveu uma viatura ligeira que fazia o percurso Monte Largo, município, em direcção à vila de Achada Furna, tendo a mesma chocado com alguma violência e provocou a morte dos dois ocupantes, ambos do sexo masculino, um com 41 anos e outro com pouco mais de 60.

A comandante da esquadra de Cova Figueira, município de Santa Catarina, disse que as causas do acidente ainda são desconhecidas e que a viatura fazia o trajecto no sentido Monte Largo/Achada Furna.

O director clínico do Hospital Regional São Francisco de Assis, Dionísio Semedo, disse que se trata de um acidente trágico com duas mortes e que ambas as vítimas chegaram ao serviço de urgência do hospital em estado cadavérico e que se via que tinha sido um acidente com algum grau de velocidade.

“Chegaram politraumatizados e lamentamos não poder fazer nada nesse caso. Uma das vítimas chegou por volta das 7:20 e a outra às 7:30, já estavam mortas. Estavam politraumatizados, com fraturas no tórax, crânio facial e membros inferiores”, detalhou.

“Acho que precisamos repensar a questão da velocidade aqui na ilha de Fogo, a prudência dos condutores, dos pedestres. Toda a sociedade deve se mobilizar para que haja menos acidentes fatais como os dois últimos que aconteceram”, reforçou.

Este ano mais de uma dezena de pessoas perderam a vida nas estradas da ilha do Fogo em consequência de acidentes de viação.

Uma das vítimas mortais do acidente de hoje é o professor e músico Claudino Timas, mais conhecido no meio artístico por Timas.

Tinha 41 anos e lançou, pelo menos, três álbuns, na sua maioria com músicas da sua autoria.

Timas era natural da localidade de Salto, extremo sul do município de São Filipe e iniciou a sua carreira musical no ano de 2009, aquando da sua participação no projecto “verão” considerado, na altura, um dos melhores projectos musicais da África.

Em 2012, lançou o seu primeiro álbum intitulado “Nha personalidade”, em 2018, apresentou ao público o seu segundo trabalho discográfico ao qual deu o nome de “Kusas de vida” e o mais recente trabalho foi “Da Valor”, lançado no ano passado, além de alguns singles.

A outra vítima mortal é um homem na casa dos 60 anos e natural de Achada Furna, município de Santa Catarina do Fogo.