Governo e Toyota Tsusho assinam Memorando de Entendimento no sector da água

PorAnilza Rocha,22 ago 2025 11:42

O Ministério da Agricultura e Ambiente e a Toyota Tsusho assinaram, hoje, no Japão, um Memorando de Entendimento, que reforça a cooperação no âmbito do abastecimento de água, um sector vital para Cabo Verde.

Na sua página, o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, destacou que esta assinatura ocorreu no quadro da sua participação na Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento da África (TICAD9), em Yokohama (Japão), após reunião com o Presidente e CEO da Toyota Tsusho Corporation, Toshimitsu Imai.

Durante o encontro, foram analisados a presença da Toyota em África nas áreas da mobilidade, infraestruturas, saúde e comércio a retalho, e sobre o interesse em explorar oportunidades em Cabo Verde.

