Governo e Toyota Tsusho assinam Memorando de Entendimento no sector da água

Na sua página, o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, destacou que esta assinatura ocorreu no quadro da sua participação na Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento da África (TICAD9), em Yokohama (Japão), após reunião com o Presidente e CEO da Toyota Tsusho Corporation, Toshimitsu Imai.
Durante o encontro, foram analisados a presença da Toyota em África nas áreas da mobilidade, infraestruturas, saúde e comércio a retalho, e sobre o interesse em explorar oportunidades em Cabo Verde.