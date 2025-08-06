Governo pede anulação do Acórdão do Tribunal Arbitral sobre processo com a CV Interilhas

Conforme nota, avançou ainda que o valor reclamado em sede do Tribunal nunca foi pago.
Pediu, no entanto, serenidade e confiança, ciente de que é sua obrigação defender, a todo o tempo, o interesse público, a transparência e um serviço público de transportes marítimos de excelência.
Garantiu que, criará e promoverá todas as condições para uma melhoria contínua desse serviço, bem como manterá o país informado de todas as acções a serem desenvolvidas.
“O Governo reafirma o seu compromisso em garantir - seja em que circunstância for - um serviço público de transportes marítimos regular, eficiente, seguro e de qualidade, unificando as ilhas, e promovendo a aceleração do seu desenvolvimento”, ressaltou.