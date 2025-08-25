​TACV retoma operações após dois dias de perturbações nas linhas domésticas

Num comunicado, a companhia garante que está a trabalhar de forma intensiva para restabelecer a normalidade, garantindo o transporte entre hoje e amanhã dos passageiros que ficaram retidos nas diferentes ilhas.
“Como medidas de apoio imediato aos passageiros, a companhia implementou soluções alternativas, incluindo o fretamento de embarcações, bem como a utilização de aeronaves Boeing para reforçar as ligações entre São Vicente, Sal e Praia”, assegura.
A TACV reiterou ainda que o seu compromisso em proteger os passageiros, de acordo com as normas em vigor e condições exigidas, nomeadamente apoio com alojamento.
Por isso, garante que a sua equipa de Suporte ao Cliente está sempre disponível para prestação de informações e em contacto permanente com os passageiros afectados”.