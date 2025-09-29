TACV lança serviço de Check-in Online

Segundo anunciou a empresa, o novo serviço permite aos passageiros confirmar a sua presença no voo e obter o cartão de embarque através da internet, poupando tempo e evitando longas filas no aeroporto.
O check-in online estará disponível desde 48 horas antes da partida do voo até 2 horas antes da sua partida.
Numa primeira fase, este serviço estará exclusivamente para voos com saída da cidade da Praia, mas a companhia garante que em breve será alargado a todos os destinos que opera.
Foto: depositphotos