TACV cria equipas para investigar ocorrências operacionais registadas em dois voos domésticos deste domingo

As situações envolveram o voo VR4501, que realizava a ligação entre São Filipe e a Cidade da Praia, e o voo VR4204, que fazia a rota entre São Vicente e Santiago. As duas aeronaves aterram em segurança no Aeroporto da Praia, respectivamente às 9h01 e às 13h23, tendo todos os passageiros desembarcado de acordo com as normas de segurança.
Segundo Hélder Cruz, foram imediatamente aplicados os planos de contingência e os procedimentos de segurança previstos.
As autoridades competentes foram notificadas e acompanham o processo em linha com a regulamentação aplicável.
O responsável garantiu que a segurança dos passageiros e colaboradores é a prioridade máxima da companhia. Contudo, admitiu que, na sequência destas ocorrências, haverá necessidade de reprogramar alguns voos domésticos nas próximas horas.
“A TACV está a trabalhar num plano de reposição para que as ligações sejam retomadas o mais breve possível. A companhia está em contacto com os passageiros desses dois referidos voos para prestar toda a assistência necessária que a situação requer”, afirmou.
As duas equipas criadas pela transportadora nacional vão agora proceder a uma averiguação técnica das ocorrências, estando previstos novos esclarecimentos nos próximos dias, após a conclusão das análises internas.