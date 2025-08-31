TACV cria equipas para investigar ocorrências operacionais registadas em dois voos domésticos deste domingo

A TACV Cabo Verde Airlines anunciou hoje a criação de duas equipas internas para averiguar as ocorrências operacionais registadas este domingo, 31, em dois voos domésticos, conforme comunicou o administrador executivo da companhia, Hélder Cruz, durante uma conferência de imprensa realizada na cidade da Praia.

As situações envolveram o voo VR4501, que realizava a ligação entre São Filipe e a Cidade da Praia, e o voo VR4204, que fazia a rota entre São Vicente e Santiago. As duas aeronaves aterram em segurança no Aeroporto da Praia, respectivamente às 9h01 e às 13h23, tendo todos os passageiros desembarcado de acordo com as normas de segurança.

Segundo Hélder Cruz, foram imediatamente aplicados os planos de contingência e os procedimentos de segurança previstos.

As autoridades competentes foram notificadas e acompanham o processo em linha com a regulamentação aplicável.

O responsável garantiu que a segurança dos passageiros e colaboradores é a prioridade máxima da companhia. Contudo, admitiu que, na sequência destas ocorrências, haverá necessidade de reprogramar alguns voos domésticos nas próximas horas.

“A TACV está a trabalhar num plano de reposição para que as ligações sejam retomadas o mais breve possível. A companhia está em contacto com os passageiros desses dois referidos voos para prestar toda a assistência necessária que a situação requer”, afirmou.

As duas equipas criadas pela transportadora nacional vão agora proceder a uma averiguação técnica das ocorrências, estando previstos novos esclarecimentos nos próximos dias, após a conclusão das análises internas.