Navio espanhol parte para São Vicente com toneladas de ajuda humanitária

Um navio da Marinha espanhola partiu na segunda-feira de Las Palmas com sete toneladas de ajuda humanitária destinada às famílias afectadas pela tempestade de 11 de Agosto, que provocou nove mortos em São Vicente.

O envio, coordenado com o Ministério da Defesa, "responde à emergência humanitária causada pelas fortes chuvas que deixaram muitas pessoas sem acesso a água potável, alimentos e cuidados de saúde", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, citado numa nota divulgada hoje pela Embaixada de Espanha em Cabo Verde.

O navio transporta 720 'kits' de higiene da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, suficientes para 3.600 pessoas durante um mês. Cada 'kit' cobre as necessidades de cinco pessoas.

Este apoio soma-se à contribuição já feita pela agência espanhola em resposta ao apelo da Federação Internacional da Cruz Vermelha, para aliviar a vulnerabilidade em São Vicente e Santo Antão.

A instituição está a fornecer água potável, abrigo, assistência médica e outros bens essenciais, e prevê aumentar o financiamento de desenvolvimento para ajudar na reconstrução das zonas afectadas.

A tempestade de 11 de Agosto em São Vicente causou nove mortos, dois desaparecidos, inundações, estragos em estradas, casas, pontes e estabelecimentos, causou falhas de energia e arrastou veículos e bens para o mar.

O Governo declarou situação de calamidade durante seis meses em São Vicente, Porto Novo (Santo Antão) e nos dois concelhos de São Nicolau, com medidas de apoio às famílias e empresas, crédito bonificado e verbas a fundo perdido, financiadas pelos fundos nacional e soberano de emergência.

Cabo Verde tem recebido vários apoios internacionais.

O navio português NRP Sines atracou em São Vicente quatro dias após a tempestade, com militares, equipamentos de limpeza, uma dessalinizadora para o hospital, drones e mergulhadores.

Forneceu 80 toneladas de água potável, ajudou a recuperar metade da produção de água na ilha e distribuiu refeições com a Cruz Vermelha.

Também quatro mergulhadores norte-americanos estão a dar apoio nas buscas pelos desaparecidos e na recuperação de bens.

A Embaixada dos Estados Unidos anunciou ainda assistência de emergência, através da Cruz Vermelha, com alimentos, 'kits' de higiene e artigos de socorro.

Uma aeronave KC-46 da Guarda Nacional de New Hampshire transportou para São Vicente medicamentos pediátricos e cirúrgicos, sistemas de oxigénio, material médico, roupa e alimentos doados pela Associação Cabo-verdiana de Médicos.