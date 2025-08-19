Tempestade em São Vicente: ENAPOR confirma isenção alfandegária de donativos

A ENAPOR – Portos de Cabo Verde anunciou um conjunto de medidas extraordinárias para apoiar a ilha de São Vicente, na sequência da situação de calamidade pública decretada pelo Governo após o mau tempo de 11 de Agosto que afectou as ilhas de São Vicente, São Nicolau e Santo Antão. Estas decisões concretizam e operacionalizam medidas que já haviam sido anunciadas pelo governo, visando aliviar os impactos da catástrofe e facilitar o fluxo de bens essenciais para a população.

Segundo a Administração dos Portos de Cabo Verde, todas as doações enviadas por via marítima — nacionais ou internacionais — ficam isentas de tarifas portuárias, desde que a Alfândega confirme a natureza das mercadorias e o seu destino para fins de solidariedade.

Paralelamente, e considerando que muitos operadores e comerciantes perderam os seus armazéns ou estão impedidos de levantar mercadorias devido ao estado precário das estradas, a empresa aprovou o alargamento do período de gratuitidade de armazenagem de contentores no Porto Grande para 30 dias, medida que procura dar maior margem a quem foi directamente afectado.

As isenções e facilidades estarão em vigor durante os próximos três meses e enquadram-se no esforço nacional de resposta à calamidade. A ENAPOR sublinha que estas acções pretendem não apenas apoiar operadores e comerciantes, mas também assegurar que os bens doados chegam de forma rápida e eficaz às famílias e comunidades que mais necessitam.

O mau tempo que atingiu a ilha no dia 11 de Agosto provocou estragos de grande dimensão em São Vicente, afectando infraestruturas rodoviárias, redes de água, energia e telecomunicações, habitações particulares, estabelecimentos comerciais e armazéns. Segundo dados oficiais, pelo menos 9 pessoas perderam a vida. Os prejuízos materiais ainda estão a ser contabilizados. Há ainda uma pessoa desaparecida.

“Neste momento particularmente difícil, apelamos à união de todos para que, juntos, possamos apoiar quem mais precisa e contribuir para a rápida recuperação da ilha de São Vicente”, reforça a ENAPOR, alinhando-se ao esforço solidário já desencadeado pelo Governo, sociedade civil, empresas e parceiros internacionais.