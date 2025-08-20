Navio da Marinha portuguesa regressa a Lisboa após missão de apoio humanitário em São Vicente

O navio patrulha oceânico Sines da marinha portuguesa regressou esta sexta-feira, 29, à Base Naval de Lisboa, depois de concluir uma missão de apoio humanitário e técnico em Sào Vicente, após passagem da tempestade que causou nove mortos.

Segundo as Forças Armadas Portuguesas, durante quase duas semanas, os militares portugueses entregaram 80 toneladas de água potável e prestaram apoio especializado à central de dessalinização da Electra, garantindo 40 horas de trabalho técnico que permitiram recuperar 50% da capacidade de produção, cerca de 5.000 metros cúbicos por dia.

No âmbito da missão, foram ainda distribuídas 700 refeições e 400 rações de combate à população mais necessitada. Paralelamente, a Marinha portuguesa realizou cinco voos de drones, captando 5.618 imagens e mapeando uma área de 300 hectares nas ilhas de São Vicente e Santo Antão.

Os militares portugueses participaram igualmente em acções de limpeza em edifícios públicos e vias, em estreita coordenação com a Marinha de Cabo Verde, e efectuaram operações de mergulho para reconhecimento subaquático, cobrindo uma área de 30 metros quadrados na Baía do Mindelo.