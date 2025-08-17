País

Sal solidário com São Vicente

PorExpresso das Ilhas,17 ago 2025 13:45

Três contentores de ajuda chegaram ao Porto Grande
Chegou este domingo, ao Porto Grande, uma remessa de donativos enviados pelo povo da ilha do Sal.

Três contentores de ajuda, com géneros alimentares, colchões, roupas para crianças, mulheres e homens, sapatos, berços, entre outros bens.

A acção solidária está a ser coordenada pelo Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, que ficarão responsáveis pela triagem e distribuição dos donativos às famílias desalojadas e centros de acolhimento da ilha, avança o Ministério da Administração Interna em comunicado.

O transporte da carga foi assegurado pelo navio BMI Express.

“O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros agradece, em nome das populações afetadas, a generosidade do povo do Sal, reiterando que toda a solidariedade conta e faz a diferença na reconstrução da dignidade e bem-estar das famílias atingidas”, sublinha o comunicado do MAI.

