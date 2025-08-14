País

CVTelecom apoia São Vicente

PorExpresso das Ilhas,17 ago 2025 10:30

Vai realizar-se um levantamento dos beneficiários, em articulação com a autarquia mindelense
Vai realizar-se um levantamento dos beneficiários, em articulação com a autarquia mindelense

Ajuda em dinheiro para a autarquia e pacotes de comunicações móveis para as famílias desalojadas

Em comunicado, a empresa de telecomunicações avança que vai disponibilizar apoio financeiro à Câmara Municipal de São Vicente (valor não divulgado) e apoio direto às famílias desalojadas, com a oferta de pacotes de comunicações móveis, durante três meses, “visando mitigar os problemas enfrentados e garantindo que, mesmo em circunstâncias tão adversas, se mantenham os laços de comunicação e proximidade com os seus entes queridos”.

Para materializar este apoio com os pacotes de comunicações móveis, será levado a cabo um levantamento dos beneficiários, em articulação com a autarquia mindelense.

No mesmo comunicado, para além de manifestar solidariedade para com todas as famílias e comunidades de São Vicente afetadas, a CVTelecom refere “a sua disponibilidade para colaborar em tudo o que estiver ao seu alcance, na certeza de que, juntos, será possível superar este momento e reacender a esperança em São Vicente”.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

CVTelecom São Vicente Solidariedade

Autoria:Expresso das Ilhas,17 ago 2025 10:30

Editado porJorge Montezinho  em  17 ago 2025 11:19

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.