Acidente em prédio em construção na Cidadela provoca um morto e dois feridos

Um acidente ocorrido hoje na zona da Cidadela, na Praia, resultou na morte de um homem e dois feridos, de nacionalidade estrangeira, que se encontram fora de perigo, informou fonte hospitalar à Inforpress.

Segundo a mesma fonte, os três trabalhadores caíram do terceiro andar de um prédio em obras e deram entrada no Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN) por volta das 10:00.

Os dois sobreviventes sofreram ferimentos ligeiros, sobretudo nas mãos, e permanecem em observação, mas sem risco de vida.

O corpo da vítima, identificada como Zedi Barros, residente em Achada Grande Frente, foi encaminhado para a morgue do hospital.

Familiares e vizinhos lamentaram profundamente a perda, com a mãe do falecido visivelmente abalada e pedindo justiça.

De acordo com informações recolhidas pela Inforpress junto do Hospital da Praia, Zedi, que trabalhava como segurança, realizava serviços extras para sustentar os três filhos, de 10, 6 e 4 anos, que já haviam perdido a mãe.

Descrito como calmo e trabalhador, que “falava pouco e se dedicava à família”, Zedi era conhecido na comunidade pela sua “postura discreta e responsável”.

Este acidente volta a levantar preocupações sobre a segurança em vias e prédios na localidade da Cidadela, onde a construção de grandes empreendimentos residenciais tem crescido de forma acelerada.

Nos últimos anos, a região tem registado diversos episódios trágicos, especialmente relacionados a quedas em prédios e obras de construção civil.

Recentemente, na última quinta-feira, um jovem de pouco mais de 20 anos caiu do quarto andar de um prédio no Palmarejo e veio a óbito.

Em Março de 2024, uma queda de cofragem numa obra da Escola Portuguesa deixou um morto e nove feridos.

A opinião pública clama à uma necessidade no reforço na fiscalização de construções e manutenção de estruturas, para prevenir novas tragédias nesta zona da capital.