Homem detido no Aeroporto da Praia com haxixe dissimulado em caixas de carvão

As autoridades apreenderam, no passado dia 19 de Setembro, no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, 10 caixas de carvão para shisha que ocultavam pacotes de haxixe. O passageiro que transportava a droga foi detido no momento da fiscalização.

De acordo com um comunicado da Direcção Nacional de Receitas do Estado (DNRE), a acção teve lugar no passado dia 19, durante o serviço de piquete, e envolveu a Inspecção Aduaneira, a Guarda Fiscal e a Polícia Judiciária. Na sequência da verificação de bagagens do voo VR607, proveniente de Lisboa, as autoridades apreenderam 10 caixas de carvão para shisha, que continham, cada uma, quatro pacotes de haxixe. A prisão do passageiro que transportava a referida substancia foi imediatamente efectivada pela Guarda Fiscal, que assumiu a comunicação com as autoridades competentes.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.