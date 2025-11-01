Contra-almirante Manuel Semedo assume comando das Forças Armadas

O contra-almirante Manuel António Pereira Semedo, nomeado novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (CEMFA), recebeu ontem a sua patente pelas mãos da ministra da Defesa, Janine Lélis, e reforçou o compromisso com a defesa da Nação.

A cerimónia teve lugar no Palácio do Governo, na cidade da Praia, onde o novo CEMFA expressou gratidão pela confiança depositada para exercer esta “elevada função”.

Mais do que um reconhecimento do percurso, sublinhou que se trata da renovação do compromisso de serviço, liderança e entrega total à defesa da Nação, que prometeu assumir com lealdade, disciplina e extrema dedicação.

“Abraço esta responsabilidade com consciência plena dos desafios inerentes, mas também com a firme convicção de que, com união, profissionalismo e espírito de serviço, saberemos corresponder às expectativas que pairam sobre as Forças Armadas”, disse.

Manuel António Semedo reforçou ainda que a patente agora recebida simboliza uma missão e um dever sagrado para com o Estado e os valores soberanos da República, como a liberdade, a paz, a democracia, a segurança e a solidariedade.

“Liderar e comandar as Forças Armadas de Cabo Verde é uma missão de grande responsabilidade que aceito com plena consciência da sua exigência. Sei que o caminho será desafiante, pois o cargo que passarei a exercer exige liderança firme, visão estratégica e serenidade nas decisões”, acrescentou, manifestando confiança de que não estará sozinho.

Ao presidir ao acto, a ministra de Estado e da Defesa Nacional, Janine Lélis, realçou o papel histórico e institucional das Forças Armadas de Cabo Verde como pilar da soberania, da segurança e da coesão nacional.

“O acto de imposição da patente traduz não apenas a ascensão do militar ao mais alto posto da hierarquia, mas também a confiança do Estado e da Nação no percurso que fará na liderança e no seu compromisso com a Pátria”, salientou, declarando que lhe cabe agora conduzir este legado num tempo novo de reforma, inovação e transformação tecnológica.

A governante aproveitou para agradecer ao contra-almirante cessante, António Monteiro, pelos três anos de serviço e contributo à consolidação das Forças Armadas, e desejou ao novo chefe do Estado-Maior os maiores êxitos na nobre missão.