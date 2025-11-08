Cuba quer reforçar cooperação com Cabo Verde nas áreas da agricultura, cultura e saúde

​O embaixador de Cuba em Cabo Verde manifestou optimismo quanto ao futuro da cooperação entre os dois países, sublinhando o potencial para desenvolver projectos conjuntos nas áreas da agricultura, cultura, saúde, biotecnologia e preservação do património cultural.

A informação foi avançada por Turcos Miguel Esquivel López, em declarações à Inforpress no contexto do recente apelo de Cabo Verde ao levantamento “imediato e incondicional” do bloqueio económico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos da América a Cuba.

O diplomata manifestou confiança no fortalecimento das relações bilaterais entre Cabo Verde e Cuba, que ao longo desses anos desenvolveram “uma histórica muito bonita baseada na solidariedade e respeito mútuo”.

Turcos Miguel Esquivel López destacou amplas possibilidades de cooperação em sectores como agricultura, cultura, saúde, biotecnologia e preservação do patrimônio histórico e cultural.

Segundo o diplomata, estão em curso conversações com o Ministério da Agricultura para o envio de seis técnicos cubanos, sendo que quatro veterinários e dois agrónomos que serão distribuídos por três ilhas, com o objectivo de apoiar o desenvolvimento agrícola nacional.

Na área cultural, o embaixador sublinhou o potencial criativo de Cabo Verde e defendeu a importância de criar oportunidades de formação artística estruturada.

Para o diplomata, há muito talento no país, mas muitos músicos e artistas são empíricos, mas com acesso à academia Cabo Verde pode elevar ainda mais o seu nível cultural e ainda possibilidade de cooperação com o Ballet Nacional de Cuba e o envio de professores e instrutores de artes.

“Temos muito também que apostar nessa área e podemos trazer professores de música, mas também instrutores de arte, que poderiam trabalhar aqui para não só formar, mas também acho que seria socialmente ter um impacto grande na sociedade onde as crianças podem também se formar”, assegurou.

No domínio da saúde, destacou que 65% dos 80 médicos cubanos em Cabo Verde possuem categoria docente, o que poderá permitir o início de formações especializadas no próprio país.

“Na área da saúde, temos proposto trazer aqui professores cubanos de Medicina, nós já temos experiência, temos Universidade de Medicina, podemos trazer também professores para formar aqui especialidades e até a carreira de medicina completa e os alunos não precisam viajar para o exterior”, referiu.

O embaixador mostrou ainda interesse em apoiar a recuperação e digitalização do património documental de Cabo Verde, salientando o valor histórico dos arquivos nacionais, que guardam memórias do período colonial e das ligações entre África e América.

A biotecnologia foi outro dos sectores mencionados como estratégico, com Cuba a oferecer cooperação no domínio das vacinas terapêuticas contra os cancros, reconhecidas internacionalmente.

“Outra área de cooperação poderia ser, por exemplo, em vacinas, nós temos vacinas únicas no mundo contra o cancro do pulmão, são vacinas terapêuticas, cancro de garganta, cancro de pele, e já estamos também em ensaios clínicos, terceira fase contra cancro de pâncreas e são vacinas reconhecidas no mundo”, afirmou.

Segundo avançou, a vacina do pé diabético tem 85% de eficiência e evita a amputação.

“Estamos na melhor disposição de introduzir esses medicamentos em Cabo Verde”, adiantou, sublinhando que o país poderá também beneficiar de parcerias no âmbito do parque tecnológico actualmente em construção.

“(….) Com o parque tecnológico, podemos também concertar um acordo nesse sentido, de produzir aqui medicamentos farmacêuticos e tecnológicos, inclusive para vender à África Ocidental, e, acho que isso desenvolveria também, a parte tecnológica”, sublinhou.

O diplomata concluiu que Cuba vê em Cabo Verde “um parceiro com grande potencial agrícola e científico”, destacando a vontade do Governo cubano de continuar a apoiar o arquipélago no seu processo de desenvolvimento.