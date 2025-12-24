Prisão preventiva para três detidos suspeitos da prática do crime de homicídio em Achada Santo António

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva a três indivíduos indiciados da prática dos crimes de homicídio agravado e homicídio agravado na forma tentada ocorridos no bairro de Brasil, Achada de Santo António.

Em comunicado de imprensa, a Polícia Judiciária (PJ) através da Direção Central de Investigação Criminal (DCIC) informou que a medida foi decretada no âmbito de investigações relacionadas com crimes violentos, nomeadamente homicídios, ocorridos ao longo do presente ano, em particular naquele bairro.

A operação foi realizada na manhã do sábado, 20, em colaboração com a Polícia Nacional e com a Unidade de Segurança das Forças Armadas.

A megaoperação culminou na detenção de seis indivíduos, suspeitos de homicídio agravado e homicídio agravado na forma tentada, sendo as vítimas residentes no bairro em Achada de Santo António, incluindo o homicídio de um menor de 16 anos, ocorrido em Março deste ano.

Dos detidos, quatro são do sexo masculino, todos naturais de Nossa Senhora da Graça, concelho da Praia, com idades compreendidas entre os 19, 20, 28 e 35 anos, residentes em Santo António (Brasil) e na localidade da Várzea.

Foram ainda detidas duas mulheres, sendo uma natural da freguesia de São Lourenço, concelho de São Filipe, residente na Várzea, e outro natural de Nossa Senhora da Graça, concelho da Praia, residente em Achada de Santo António, com 30 e 34 anos, respetivamente.

De acordo com a PJ, o grupo encontra-se ainda indiciado pela prática dos crimes de quadrilha ou bando, posse ilegal de armas, bem como tráfico de drogas de alto e de menor risco.

Durante a megaoperação foram ainda apreendidos, junto dos detidos, diversos elementos de provas com relevância para a investigação, designadamente várias armas de fogo, com destaque para armas de grande calibre de uso militar, substâncias estupefacientes, armas brancas, gorros, entre outros elementos probatórios.

Presente às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório, o Tribunal da Comarca da Praia decretou a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, para três arguidos, indiciados da prática dos crimes de homicídio agravado e homicídio agravado na forma tentada.

Para os restantes detidos, uma mulher e um casal, detidos fora de flagrante delito, foram aplicadas as medidas de apresentação periódica às autoridades.

A PJ informou ainda que, no início do presente mês, a mesma secção procedeu à detenção de cinco indivíduos do sexo masculino, residentes nos bairros de Castelão, Achada Mato e Coqueiro, na cidade da Praia, indiciados da prática dos crimes de tentativa de homicídio, quadrilha, motim, posse de armas de fogo e armas brancas, bem como tráfico de droga de menor gravidade.