Sociedade 2025: PCFR, cortes de energia, chuvas e incidentes nos transportes

Em 2025, registou-se a aprovação de Planos de Carreiras, Funções e Remunerações para docentes, médicos, enfermeiros e técnicos, enquanto a ilha de Santiago enfrentou cortes de energia prolongados. Chuvas fortes em Agosto e Novembro causaram mortes e danos em diversas regiões, e o país registou ocorrências com aviões e navios que afectaram transportes e operações marítimas ao longo do ano.

Janeiro

No primeiro mês do ano, Cabo Verde foi reconhecido como um dos destinos turísticos mais seguros para 2025 no Mapa de Risco Anual da International SOS, uma das principais empresas globais em serviços de segurança e risco à saúde.

O país entrou no processo de certificação de créditos de plástico que permite dar um valor monetário às acções de limpeza, reciclagem e transformação realizadas por organizações locais.

Em Portugal, o Ministério Público (MP) acusou de homicídio o agente da PSP envolvido na morte do cabo-verdiano, Odair Moniz, no bairro da Cova da Moura (Amadora), distrito de Lisboa, confirmação dada à agência Lusa pelo advogado do arguido.

Fevereiro

Foi realizado um estudo, desenvolvido por investigadores cabo-verdianos e portugueses âmbito do projecto de investigação NGANDU, que revelou que Cabo Verde é o arquipélago da Macaronésia mais ameaçado em termos de conservação de tubarões, com 66% das suas espécies em perigo iminente de extinção.

Ainda neste mês foram diagnosticados casos de peste suína africana na Boa Vista, informação confirmada na altura pela Direção-Geral de Agricultura, Silvicultura e Pecuária após a realização de análises laboratoriais.

Quase para terminar o mês, Cabo Verde, com 92 pontos, foi o país melhor classificado entre os países africanos da lusofonia no relatório "Liberdade no Mundo 2025", publicado pela organização Freedom House.

No sector dos transportes aéreos, o destaque foi para a decisão do Ministério Público em arquivar o processo, iniciado em 2017, que investigava possíveis ilícitos criminais na gestão dos Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) durante o Governo do PAICV.

Março

No mês de Março, o Presidente da República promulgou o Plano de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR) do pessoal docente, que seria publicado no Boletim Oficial no dia 6.

O arquipélago integrou uma lista de 22 nações sob alerta amarelo, quando os Estados Unidos começaram a considerar impor restrições de entrada a cidadãos estrangeiros.

Ainda neste mês, o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social (MFIDS) solicitou ao Ministério das Finanças a realização de uma auditoria ao Centro Nacional de Ortopedia e Reabilitação Física (CENORF) e à Associação Cabo-verdiana de Pessoas com Deficiência (ACD) com o objectivo de garantir a transparência e a boa gestão dos recursos públicos destinados a estas instituições.

A rainha de Espanha, Letizia Ortiz, viajou para Cabo Verde para conhecer os projectos que a cooperação espanhola está a desenvolver no apoio à igualdade de género, redução das desigualdades e economia azul no arquipélago.

Abril

No sector dos transportes marítimos, registou-se, em apenas oito dias, uma sequência de três acidentes envolvendo embarcações. A 14 de Abril, o navio de carga “Nhô Padre Benjamim” afundou-se ao largo da ilha de São Nicolau, sem registo de perdas humanas. Na segunda-feira seguinte, um navio sofreu uma avaria e encalhou junto ao Porto da Praia, transportando carga e 144 pessoas, que saíram ilesas. Por último, um barco de pesca com 19 tripulantes encalhou na ilha do Maio.

Maio

O quinto mês do ano arranca com classificações. Este ano Cabo Verde ocupou a 30.ª posição entre 180 países no Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa 2025, com uma pontuação global de 74,98, segundo os dados dos Repórteres Sem Fronteiras (RSF) publicado a 2 de Maio.

Outra classificação partiu do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Na realidade o país manteve a 135.ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Na ilha do Fogo, foi inaugurado o Centro de Cuidados Paliativos “Nossa Senhora da Encarnação”, na localidade de Cutelo d’Açúcar (Casas do Sol), São Filipe.

Junho

O Governo destinou total de 7.350 contos para apoiar as vítimas do incêndio que destruiu dez lojas no Centro Comercial de Nova Sintra, na Ilha Brava, ocorrido a 26 de Março.

Por sua vez os maenses saíram às ruas na ilha para protestar contra a estagnação económica local, apontando a “crise dos transportes” como “o principal entrave ao desenvolvimento” e exigindo do Governo “respostas concretas e imediatas”.

Na Cidade da Praia, o Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN) inaugurou o primeiro laboratório público de eletroforese em Cabo Verde, destinado ao diagnóstico de doenças hematológicas e imunológicas.

O primeiro estudo epidemiológico sobre doenças do movimento em Cabo Verde revelou que 79% dos casos identificados correspondem à doença de Parkinson, com maior incidência entre homens com mais de 60 anos.

Julho

Neste mês, o Ministério da Educação registou um aumento de bolsas de estudo do Ensino Superior, passando de 679 em 2017/2018 para 1.416 em 2024/2025, beneficiando 3.560 estudantes.

Agosto

Em Agosto, o Ministério Público apreendeu imóveis avaliados em cerca de 2,7 milhões de euros na ilha do Sal no âmbito da investigação “Ambrósia”, por suspeitas de branqueamento de capitais.

No mesmo mês a Direcção Nacional de Saúde reforçou as medidas de prevenção e controlo do paludismo na Praia, apesar de Cabo Verde continuar certificado como país livre da doença.

No sector educativo, o Ministério da Educação proibiu o uso de telemóveis do 1.º ao 8.º ano durante as aulas, mantendo apenas expceções pedagógicas, e publicou um documento orientador para redefinir competências dos alunos e formação de professores.

Agosto foi ainda marcado pela morte de nove pessoas em São Vicente devido a fortes chuvas provocadas pela Tempestade Erin. Além disso, a TACV Cabo Verde Airlines registou dois incidentes operacionais em voos entre São Filipe, São Vicente e a Praia, tendo activado imediatamente os procedimentos de segurança.

Setembro

Na Praia, cortes de energia durante semanas afectaram residências, prejudicando a conservação de alimentos, e causaram perdas a comerciantes.

O Governo entregou certificados a cerca de cinco mil formandos que aguardavam os documentos devido a propinas pendentes.

No sector aéreo e turístico, a Royal Air Maroc inaugurou voos directos entre Casablanca e a ilha do Sal, às quintas-feiras e domingos.

O Ministério da Educação suspendeu o manual de Língua e Cultura Cabo-verdiana do 10.º ano para fomentar o diálogo técnico-científico e preservar a educação como factor de união nacional.

Na saúde, a Ordem dos Enfermeiros aprovou o regulamento de reconhecimento da especialização profissional.

Outubro

A EDEC apresentou queixa à Polícia Judiciária devido aos cortes de energia em Santiago desde Setembro, enquanto a EPEC instalou um gerador móvel de 1 MW na Central de São Filipe, Fogo.

Uma mulher estrangeira foi sujeita a medidas de coacção por tráfico de pessoas.

A cidadania activa marcou presença em várias ilhas, com manifestações em São Vicente e acções cívicas em outras regiões.

O Fogo recebeu a IV Conferência sobre a Década do Oceano, promovendo ciência e participação comunitária.

No sector industrial, a CaboPlast inaugurou a primeira unidade de reciclagem de plástico do país.

Novembro

Cabo Verde integrou o grupo da OMS da África Ocidental que atingiu metas iniciais no combate à tuberculose, enquanto o Ministério da Saúde abriu processos disciplinares a três profissionais após denúncia sobre atendimento em Santo Antão.

As fortes chuvas de Novembro causaram estragos em Santiago, resultando numa morte, cortes de energia, estradas condicionadas e suspensão de actividades escolares.

No sector da energia, o mês ficou assinalado pela inauguração do Novo Projecto de Expansão do Parque Eólico de Santiago, numa cerimónia que juntou a Cabeólica e o Governo.

Os trabalhadores dos Registos, Notariado e Identificação realizaram uma greve de três dias após não chegarem a um acordo com o Ministério da Justiça, a Direção-Geral dos Registos e a Direção-geral do Trabalho.

Dezembro

O Governo criou o Barómetro Nacional do Sistema Educativo para monitorizar a qualidade do ensino.

Em São Vicente, três alemães foram encontrados mortos em Chã de Alecrim, num alegado triplo homicídio, com o suspeito em fuga.

Já na ilha de Santiago, as praias de Moia Moia e Baía acumularam 150 e 250 toneladas de sargaço, com riscos ambientais e de saúde.

O Japão financiou 6,72 milhões de escudos para centro de formação de mulheres vítimas de VBG e entregou equipamentos de telemedicina.

A CV Interilhas transportou 135,7 toneladas de mercadorias para Brava após problemas de abastecimento.

A política de subsídio de 40% nas tarifas aéreas inter-ilhas, em vigor desde Outubro de 2024, já beneficiou 26.708 passageiros das ilhas de São Nicolau, Maio e Brava.

Na saúde, entraram em vigor, novos PCFR para médicos, enfermeiros e técnicos. Santiago registou 47% de produção eléctrica renovável, reforçando a transição energética.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1257 de 31 de Dezembro de 2025.