Ministro da Saúde homenageia médicos cabo-verdianos no Dia Nacional do Médico

Jorge Figueiredo reconhece o papel fundamental que estes profissionais desempenham, na defesa da vida e na promoção da saúde

Numa mensagem publicada na página oficial do Ministério da Saúde nas redes sociais, o ministro Jorge Figueiredo destacou a elevada competência técnica, o profundo sentido ético, espírito de missão e humanismo que caracterizam esta classe médica cabo-verdiana.

O governante sublinhou que os médicos cabo-verdianos têm sido “pilares fundamentais” do Sistema Nacional de Saúde, actuando, muitas vezes, em contextos exigentes, “com resiliência, coragem e compromisso notável”.

O ministro reconheceu o trabalho diário desenvolvido nos hospitais, centros de saúde, nas diferentes ilhas e comunidades mais distantes que tem contribuído de forma decisiva para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e no fortalecimento da confiança da população nos serviços de saúde.

Na sua mensagem, o ministro reconheceu ainda a dedicação e ao mérito dos médicos, e enumerou alguns ganhos do Governo para esta classe com aprovação e publicação do Plano de Carreiras, Funções e Remunerações dos Médicos (PCFR), que representa “um marco histórico” no reconhecimento do papel central do médico no Sistema Nacional de Saúde.

Jorge Figueiredo sublinhou que esta valorização não constitui um fim em si mesma, mas sim uma condição essencial para exigir, com legitimidade, elevados padrões de excelência técnica, compromisso ético e dedicação ao serviço público.

“Neste Dia Nacional do Médico, reafirmamos que o futuro da medicina em Cabo Verde não se mede apenas por equipamentos, especialidades ou plataformas digitais, mas sobretudo pela capacidade de preservar a ética do cuidado, a escuta atenta e o respeito profundo pela pessoa humana”, lê-se na missiva.

