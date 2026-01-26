Santiago e São Vicente atingem recordes na penetração de energias renováveis

Os dados mais recentes do Operador Nacional do Sistema Eléctrico de Cabo Verde (ONSEC) revelam que a ilha de Santiago registou um recorde na taxa de penetração renovável de 50%, a 15 de Janeiro deste ano. São Vicente, com uma fasquia mais alta, atingiu valores entre 40% e 56% ao longo do ano.

Conforme explicou o ONSEC, hoje, os valores de penetração correspondem ao máximo registado da medi adiaria de cada mês.

A ilha de Santiago alcançou um “marco inédito”, consolidando os avanços registados em 2025, ano em que atingiu, de forma repetida, valores entre 45% e 47%. Por sua vez, São Vicente manteve o recorde de 56% ao longo do ano, “reflectindo a maturidade do sistema eléctrico na integração eficiente de fontes de energia limpa”.

Para o ano em curso, a meta, segundo o ONSEC, é projectar um crescimento acelerado, através da expansão significativa da capacidade eólica e solar, da implementação de sistemas avançados de armazenamento em baterias e de novos investimentos em infra-estruturas renováveis.

“Estes resultados reforçam o compromisso de Cabo Verde com um futuro mais sustentável, resiliente e energeticamente independente”, concluiu.