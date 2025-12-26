Sindicato diz acompanhar situação de profissionais da área da saúde ainda sem alteração salarial

O secretário permanente do Sintap disse hoje à Inforpress que está a acompanhar a situação de profissionais da saúde que não tiveram alteração salarial com a entrada em vigor dos Planos de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR).

Em declarações à Inforpress, o secretário permanente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap), Luís Lima Fortes, afirmou que os profissionais da carreira médica, enfermeiros e outros técnicos da área da saúde já receberam o primeiro salário após a publicação dos PCFR.

No entanto, explicou, há ainda “situações residuais” que precisam de ser resolvidas e que o sindicato está a acompanhar, acreditando que “brevemente” estejam solucionadas e as reivindicações cumpridas.

“Há situações residuais. Há alguns profissionais da área da saúde que foram regularizados em vínculos precários, cujos processos ainda não estão completos. Há outros que têm contrato a termo e que ainda precisam de adaptar os seus contratos ao salário actual”, clarificou.

Segundo Luís Lima Fortes, todos os que constavam da lista do PCFR fizeram a transição e os outros casos estão a ser resolvidos paulatinamente.

Pelo que disse esperar que ainda neste mês de Fevereiro todas as reivindicações sejam cumpridas.