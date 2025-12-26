País

Governo aprova PCFR dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica e dos Técnicos Auxiliares de Saúde

PorSheilla Ribeiro,26 dez 2025 9:13

O Governo anunciou hoje que aprovou, em Conselho de Ministros, os Planos de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR) dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica e dos Técnicos Auxiliares de Saúde.

Os diplomas criam carreiras especiais no Serviço Nacional de Saúde, assegurando melhores condições remuneratórias, progressão profissional e maior

valorização destes profissionais.

De referir que a aprovação do Plano de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR) do Pessoal Médico, em vigor e a lista definitiva de transição já foi publicada no Boletim Oficial, assim como já foi aprovada o PCFR do Pessoal da Enfermagem e publicação da lista definitiva de transição.

A aprovação do PCFR do Pessoal do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) também já foi publicada.

