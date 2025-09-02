Governo assina consignação da obra para construção do novo Centro de Saúde de Monte Sossego

Segundo informou hoje o executivo, o futuro centro de saúde pretende reforçar a oferta de cuidados primários e aproximar os serviços das comunidades locais, abrangendo uma população superior a 22 mil habitantes das zonas de Monte Sossego, Monte, Craca, Atrás do Cemitério, Chã de Monte Sossego, Dji d’Sal, Campinho, Fonte Francês, Lazareto e Ribeira de Vinha.
A mesma fonte refere que o projecto prevê uma unidade moderna equipada com ambulatório geral, ambulatório materno-infantil, ambulatório de saúde sexual e reprodutiva, ambulatório do adolescente, serviço de apoio ao diagnóstico e tratamento médico, além de áreas de administração, lavandaria e espaços técnicos.
A obra integra o programa nacional de construção, reabilitação, ampliação e equipamento de estruturas de saúde, que visa consolidar e adequar a rede às necessidades atuais e futuras.