​Delegacia de Saúde de São Vicente reforça vigilância entomológica para travar propagação de doenças

A Delegacia de Saúde de São Vicente está a realizar a vigilância entomológica na ilha para evitar a propagação de doenças provocadas pelos mosquitos. Garantia dada à Rádio Morabeza, pelo delegado de Saúde da ilha, Elísio Silva, que explica que a medida se enquadra no reforço da vigilância da ilha na sequência das chuvas do dia 11 de Agosto.

“Vamos pulverizar todos os sítios onde se registam focos de mosquitos e eliminar os criadouros, já temos uma equipa no terreno a fazer a vigilância entomológica, onde estamos a analisar a quantidade de mosquitos e também onde iremos verificar se algum mosquito está infectado com doenças como já tivemos anteriormente, porque temos o mosquito que transmite a dengue, tivemos dengue há cerca de um ano, então temos que fazer os estudos para ver se há mosquitos infectados”, afirma.

Paralelamente, foi reforçada a equipa multidisciplinar para a luta anti-vectorial e tratamento das águas paradas na ilha.

“Através do nosso trabalho de luta anti-vectorial temos visto um grande aumento de mosquitos em São Vicente, devido ao facto de se registarem vários lugares com acumulação de águas paradas. Já estamos com uma equipa multidisciplinar, estamos a trabalhar na contratação de 20 agentes de luta anti-vectorial para nos ajudar na eliminação e tratamento das águas paradas, juntamente com a Câmara Municipal de São Vicente, com quem temos feito um grande trabalho desse ponto de vista”, explica.

O delegado de Saúde de São Vicente recorda que, em caso de sintoma anormal, as pessoas devem dirigir-se aos centros de saúde, para evitar sobrecarregar os serviços de urgência.

“Pedimos à população, caso sintam uma diarreia, febre, vómito, doenças de pele, para se dirigirem ao seu centro de saúde. Neste momento, a maioria dos centros trabalha até às 18 horas, com médicos e enfermeiros para dar vazão ao atendimento à população. Não é preciso as pessoas acumularem-se nas urgências porque os centros de saúde estão preparados, com farmácias para a distribuição de medicamentos se necessário, e com equipas médicas”, refere.

Por outro lado, segundo o responsável, uma equipa multidisciplinar está em diferentes zonas da ilha para “visitas ao domicílio” das pessoas afectadas, pessoas com problemas e que não conseguem chegar até aos serviços de saúde.

Elísio Silva recorda que todos os serviços de saúde estão a funcionar em pleno, com excepção do atendimento do Centro de Bela Vista, que foi destruído pelas enxurradas e cujos serviços foram transferidos para a Delegacia de Saúde.