​Delegacia de Saúde de São Vicente realiza mega campanha de limpeza contra dengue e paludismo

A Delegacia de Saúde de São Vicente realiza no próximo sábado, 9 de Agosto, uma mega campanha de limpeza pelas diversas comunidades da ilha. A iniciativa visa prevenir a reintrodução do paludismo no país e travar a propagação da dengue. A campanha deverá começar às 7h30, com concentração nos centros de saúde locais.

Em declarações à Rádio Morabeza, o delegado de Saúde, Elísio Silva, explica que se trata da habitual campanha de limpeza, realizada anualmente.

“Como é habitual nesta época do ano, antevendo o período das chuvas, a delegacia de saúde pretende realizar uma campanha de limpeza na ilha para prevenção das doenças transmitidas por mosquitos. Toda a população sanvicentina é chamada para esta luta anti vectorial, que consiste na eliminação dos focos criadouros de mosquito nas comunidades”, explica.

O delegado de Saúde de São Vicente garante que a ilha “não tem registado qualquer caso de dengue ou paludismo nos últimos meses”.

Elísio Silva sublinha que o trabalho da delegacia abrange várias frentes.

“Actualmente, temos grupos de jovens formados em luta antivetorial que ajudam a delegacia de Saúde junto às suas comunidades com informação à população. No início da semana, um grupo de mais de 200 jovens voluntários esteve a passar informações na comunidade de Ribeira de Craquinha. Temos formado jovens promotores de saúde que, nas suas comunidades, juntamente com enfermeiros e assistentes sociais, realizam este trabalho de sensibilização. É um combate que deve envolver todos, autoridades e munícipes para que possamos ter resultados”, assegura.

O combate está a ser direccionado para a eliminação de potenciais viveiros de mosquitos.

Apesar da situação controlada, a Delegacia de Saúde realiza acções de pulverização em todas as localidades da ilha, com o apoio das Forças Armadas e da Cruz Vermelha de Cabo Verde, conforme explica o delegado de saúde.

Questionado sobre áreas críticas, Elísio Silva aponta para “zonas com poços que acumulam água e locais com esgotos a céu aberto”.