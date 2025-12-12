São Vicente: Elísio Silva cessa funções como delegado de Saúde e vai ser substituído por Eliana Soares

O médico Elísio Silva, que esteve dez anos à frente da Delegacia de Saúde de São Vicente, cessa funções hoje e vai ser substituído pela médica Eliana Soares, que foi indicada pelo Ministério de Saúde.

A informação foi avançada à Inforpress pelo próprio Elísio Silva, que confirmou que sai “em grande”, depois de ter recebido nestes dias um contentor de 40 pés com mais de 50 camas hospitalares para ser distribuídos a doentes acamados e ainda instituições de caráter social.

Segundo a mesma fonte, o donativo foi conseguido graças a alguns amigos e à Associação Solidária de Ferroviários e Ferroviárias Bascas sem Fronteiras, em Bilbau, que agora vão servir a doentes de lares da Cruz Vermelha, Câmara Municipal de São Vicente e a outros doentes acamados sem condições.

Também foram recebidos, ajuntou, roupas hospitalares, que estão a ser distribuídas aos funcionários.

“É mais um grande feito da Delegacia de Saúde”, regozijou-se Elísio Silva, que relembrou a situação existente há dez anos.

Conforme a mesma fonte, encontrou uma instituição sem viaturas e sem vários equipamentos auxiliares de diagnóstico, que foi colmatando paulatinamente, com ajuda de parceiros e vários outros ganhos.

Entre outros objectivos conseguidos nesta uma década, apontou ainda a transformação da Unidades Sanitárias de Base (USB) em postos sanitários, em parceria com a Câmara Municipal de São Vicente.

“Actualmente, posso dizer que a organização dos centros de saúde é praticamente outra. A delegacia de saúde está muito bem reconhecida e avaliada pela população de São Vicente”, destacou Elísio Silva.

Entretanto, o delegado cessante lamentou não ter conseguido convencer o Ministério da Saúde a ter as farmácias ligadas do Estado a funcionar todos os dias, inclusive aos fins-de-semana e feriados.

Já que, tal como defendeu, um paciente sem condições, que espera todo um fim de semana para receber o medicamento, só nesses dias pode piorar a sua situação por falta de tratamento.

“Mas espero que a nova delegada de Saúde o consiga, porque a população de São Vicente não pode esperar por um medicamento se o temos na farmácia”, justificou.

Questionado sobre os próximos destinos, Elísio Silva disse que dependerão do Ministério de Saúde, mas assegurou estar pronto para trabalhar em qualquer parte do território cabo-verdiano.

A substituta, a médica Eliana Soares, também é actualmente quadro da Delegacia de Saúde de São Vicente.