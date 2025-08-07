Delegado de Saúde alerta para riscos sanitários e pede urgência na distribuição de água potável em São Vicente

O delegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva, alerta para um risco elevado de surtos de doenças devido à falta de distribuição de água nos últimos dias e ao consumo de fontes alternativas não seguras. Declarações feitas hoje, em São Vicente, à margem do encontro do Presidente da República com o gabinete de crise.

“Grande parte da população consome a água distribuída pelas sentinas municipais. Quando há problemas no abastecimento, as pessoas recorrem a outras fontes, como água armazenada em casa, de chuva, de fontanários ou de ribeiras. São águas contaminadas que podem provocar surtos de diarreias, vómitos e outras doenças gastrointestinais. Esta é a nossa principal preocupação neste momento”, sublinha.

Segundo Elísio Silva, o atual cenário favorece o aparecimento de doenças diarreicas e gastroenterites, sublinhando que é fundamental a reposição urgente do fornecimento de água para minimizar os riscos de surgimento dessas doenças.

“O alerta é que a Electra coloque água à disposição das pessoas, sobretudo nas camadas mais vulneráveis, que não têm como comprar água engarrafada para beber. Já ouvimos que estão a ser criadas soluções, que vieram camiões auto tanque de outras ilhas, então temos que distribuir água para a população mais carenciada. E reforçar o alerta para que a população não consuma qualquer tipo de água parada para evitar problemas de saúde graves”, sublinha.

O delegado alerta ainda para outras doenças comuns após períodos de chuva intensa, como problemas de pele, conjuntivite associada à poeira e doenças respiratórias.

“Temos outros problemas que são normais nos períodos após as chuvas, que são as gastroenterites, doenças diarreicas, vómitos, aumento de doenças da pele, aumento da conjuntivite devido à poeira, doenças respiratórias. Então devemos ter muito cuidado, sobretudo devido a esta lamaceira e poeira que registamos neste momento em São Vicente”, adverte.

A questão da dengue e do paludismo é outra preocupação. Silva pede que a população colabore no acondicionamento adequado do lixo até que haja condições para a recolha.

“Com a acumulação de água, temos criadouros de mosquitos. Poderemos verificar um grande aumento de mosquitos e sabemos que, com mosquitos transmissores de doenças como paludismo ou dengue, se vier alguém infetado de outra ilha ou de outro país, com a quantidade de mosquitos que iremos registar neste momento, poderá haver a transmissão de doenças transmitidas por mosquitos”, afirma.

Para prevenir, Silva recomenda usar roupas compridas, repelentes, redes mosquiteiras, manter as casas arejadas, adotar boas condições sanitárias e eliminar locais com água parada.

“Temos que redobrar os cuidados”, conclui.