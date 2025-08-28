Delegacia de Saúde de São Vicente recolhe amostras para avaliar qualidade da água

A Delegacia de Saúde de São Vicente está a recolher amostras para analisar a qualidade da água consumida neste momento na ilha. As amostras deverão ser enviadas para a cidade da Praia, ainda esta semana.

A informação foi avançada à Rádio Morabeza pelo delegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva.

“Já temos uma equipa em São Vicente que, através da Cruz Vermelha, vai ajudar-nos a apurar a qualidade da água. A Delegacia de Saúde, através do INSP, vai enviar para a Praia amostras da água, desde a produção até ao local de consumo, que é a casa das pessoas, porque sabemos dos problemas registados com as enxurradas na sequência das chuvas em São Vicente”, explica .

A medida, segundo o responsável, tem carácter preventivo e foi adoptada na sequência das cheias do dia 11, que afectaram também o sistema de produção e distribuição de água.

O delegado de Saúde sublinha que é fundamental redobrar os cuidados com a água neste momento. Recomenda que esta seja fervida ou que se adicionem duas gotas de lixívia por cada litro de água antes do consumo.

“Sabemos que houve problemas nas canalizações de água, nos esgotos, então podemos ter contaminação da água que chega nas nossas casas, logo, a água para beber e preparar alimentos deve ter a sua qualidade assegurada, e sabemos que não está a chegar a todas as zonas com a qualidade que deveria”, afirma.

Quanto às imagens que têm circulado, mostrando pessoas a recorrerem a águas paradas para limpeza de espaços ou de objectos recolhidos das lamas, Elísio Silva avisa que a prática representa um sério risco para a saúde pública.

“Pedimos à população que evite qualquer uso dessas águas paradas, seja para lavar a casa, objectos ou roupas, porque a água contaminada pode transmitir diferentes tipos de doenças devido ao uso indevido. Temos visto a população a usar estas águas mas não é recomendável para qualquer uso”, reforça.

O responsável de Saúde volta a chamar a atenção para os riscos de banhos de mar, sobretudo nas praias da cidade, que “poderão estar contaminadas”.

De acordo com Elísio Silva, amostras de água e areia serão também enviadas para laboratórios para análise.

“Principalmente as praias dentro da cidade devem, neste momento, ser evitadas para qualquer tipo de banho. Ainda esta semana deveremos encaminhar para o laboratório amostras de água e areia, porque mesmo sentar na areia não é recomendável, já que poderá estar contaminada. Temos outras praias na ilha que podem ser usadas e que, no meu entendimento, não tiveram contaminação como aconteceu na Laginha e na praia da Galé”, adverte.

A Delegacia de Saúde pede que a população aguarde orientações oficiais das autoridades sanitárias e da protecção civil.