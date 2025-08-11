Governo declara dois dias de luto nacional pelas vítimas da onda tropical em São Vicente

O Governo decretou dois dias de luto nacional, a partir das 00h00 desta terça-feira, 12, em memória das vítimas da onda tropical que atingiu, na madrugada de segunda-feira, as ilhas de São Vicente e Santo Antão.

O fenómeno meteorológico, acompanhado de chuvas intensas, ventos fortes e inundações súbitas, provocou significativos danos materiais e perdas humanas, com registo de sete mortos em São Vicente, a ilha mais afectada.

Em comunicado, o Executivo sublinha que as perdas humanas ocorridas representam para as famílias, para o Governo de Cabo Verde e para toda a Nação cabo-verdiana perdas irreparáveis, acrescentando que a decisão de declarar luto oficial está em consonância com o sentimento generalizado de tristeza de todo o povo cabo-verdiano, no país e na diáspora.

O luto se estenda até quarta-feira, 13.