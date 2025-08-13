Avaria informática obriga Hospital Baptista de Sousa a reagendar consultas de especialidade

Devido a uma avaria no sistema informático, o Hospital Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente, informou hoje que vai reagendar para a próxima semana todas as consultas de especialidade inicialmente marcadas para os dias 11 a 14 de Agosto.

Segundo informou a unidade hospitalar, a falha foi provocada por um incidente registado pelo provedor nacional de Serviços Informáticos, na sequência das fortes chuvas que atingiram a ilha.

O problema ainda não foi resolvido e continua a afectar o funcionamento do sistema interno do hospital.

Também a Direcção-Geral dos Registos, Notariado e Identificação informou que, devido às chuvas torrenciais que provocaram inundações e danos nos equipamentos informáticos das Conservatórias dos Registos de São Vicente, bem como a ausência de ligação à rede de internet, o atendimento ao público encontra-se temporariamente condicionado.

Segundo a mesma entidade, os registos de óbitos e de nascimentos estão a ser efetuados, de forma provisória, nos livros de registo, até que os sistemas informáticos sejam repostos.