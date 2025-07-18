​Hospital Agostinho Neto retoma cirurgias programadas após reforço do stock de anestésicos

O Hospital Agostinho Neto (HAN), na cidade da Praia, anunciou hoje a retoma das cirurgias eletivas a partir desta segunda-feira, após o reforço do seu stock de anestésicos.

De acordo com um comunicado emitido hoje pelo Ministério da Saúde, o navio que transportava os anestésicos, e que se encontrava atracado em Lisboa, chegou ao país na passada sexta-feira, permitindo “normalizar o abastecimento e retomar normal das cirurgias programadas”.

“Importa salientar que o Ministério da Saúde esclareceu, esta semana, que não houve rotura de stock de anestésicos no HAN, mas sim uma gestão criteriosa dos recursos disponíveis, em virtude do atraso na chegada do produto ao país, causado pelas condições meteorológicas adversas registadas em Portugal”, lê-se.

De acordo com a tutela, na sequência desta situação, algumas cirurgias não urgentes foram reprogramadas, “medida que visou garantir a continuidade dos cuidados de saúde essenciais”.

O Ministério da Saúde reforça que a gestão prudente do stock teve em conta as oscilações no fornecimento de produtos que não são produzidos localmente e cuja importação depende de fatores externos, nem sempre controláveis pelas autoridades sanitárias.