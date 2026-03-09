MAA garante início das obras do abastecimento de água em Santiago

O Ministro da Agricultura e Ambiente (MAA), Gilberto Silva, anunciou hoje que estão reunidas todas as condições técnicas para o arranque das obras do Projeto de Abastecimento de Água na ilha de Santiago. A declaração foi feita durante uma visita aos locais destinados à instalação das futuras estações de dessalinização e demais infraestruturas, nas zonas sul e norte da ilha.

Segundo o governante, a consignação da obra marca o início efectivo dos trabalhos, permitindo que a empresa responsável avance com a execução do projeto.

“Estão reunidas todas as condições técnicas para, a partir de hoje, se arrancar com a execução dos trabalhos. É evidente que caberá à empresa, e há um roteiro muito concreto para a execução, mas o que nós poderemos dizer é que, a partir de hoje, estão criadas todas as condições necessárias para o arranque deste grande projeto”, anunciou.

O projeto, avaliado em 101 milhões de dólares, dos quais 85 milhões destinados às obras, prevê a construção de duas estações de dessalinização. Segundo o ministro, ambas poderão ser ampliadas no futuro até 20 mil metros cúbicos de produção diária.

“Estou a falar de um projeto de 101 milhões de dólares, dos quais 85 milhões foram adjudicados para as obras. Portanto, é um grande projeto que conta com uma nova estação de salinizador aqui na zona de Palmarés, que vai começar com a produção de 10 mil metros cúbicos por dia, e também em Santiago Norte, na Calheta de São Miguel, com uma nova estação de salinizador de 5 mil metros cúbicos. São estações que têm o potencial de crescer”, referiu.

Segundo o governante, o objetivo é garantir que a água produzida possa chegar às redes de abastecimento.

É de referir que a Agência Nacional de Água e Saneamento (ANAS) é a entidade gestora e responsável pela implementação da obra. O prazo de execução é de 34 meses.