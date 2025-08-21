Novo projecto de 100 milhões de dólares vai reforçar abastecimento de água em Santiago

O Governo e a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) formalizaram hoje o contrato para o Projecto de Desenvolvimento de Sistemas de Abastecimento de Água na Ilha de Santiago, um investimento avaliado em cerca de 100 milhões de dólares financiados através de um empréstimo concedido pela agência e que visa melhorar o acesso e a gestão dos recursos hídricos na maior ilha do país.

O Projecto visa reforçar o acesso à água potável e a segurança hídrica da ilha mais populosa do país e será conduzido pela Toyota Tsusho Corporation, que, segundo o seu representante, Takahiro Miyamoto, vai fazer todos os esforços para garantir que seja concluído dentro do prazo de 34 meses.

A execução ficará a cargo da Agência Nacional de Água e Saneamento (ANAS), que assume o papel de entidade gestora e responsável pela implementação da obra.

Durante a cerimónia da assinatura do contrato, Takahiro Miyamoto, representante da Toyota Tsusho Corporation, garantiu que a empresa japonesa coloca a sua experiência de mais de 50 anos no desenvolvimento de infraestruturas ao serviço do país e as obras decorrerão dentro dos mais altos padrões técnicos e ambientais.

“O grupo Toyota garantiu que, depois da assinatura deste projecto, vamos fazer todos os nossos esforços para garantir que ele seja feito em tempo e com boa qualidade. Entregaremos o trabalho sem falhas, baseando-nos na nossa experiência e conhecimento acumulados ao longo de décadas”, sublinhou.

O representante recordou ainda que a Toyota está fortemente comprometida com a transição energética e com soluções sustentáveis para o futuro.

Na sua intervenção, a presidente do conselho de administração da ANAS, Marize Gominho, afirmou que o projecto é estruturante e estratégico para o país, concebido para melhorar de forma significativa o acesso à água potável na Ilha de Santiago, beneficiando tanto as populações como os sectores produtivos.

“O projeto assenta em dois eixos fundamentais: o aumento da capacidade de produção de água, através da construção de duas estações de dessalinização da água do mar, uma na cidade da Praia e outra em Calheta de São Miguel e o reforço da capacidade de armazenamento e de adução, com a construção de reservatórios, redes de interligação, estações de bombagem e sistemas de monitorização”, explicou.

Marize Gominho sublinhou que o impacto do projecto será determinante para a segurança hídrica e para a melhoria da qualidade de vida das populações.

“Representa a primeira fase do plano director de produção e adução de água potável para a Ilha de Santiago, constituindo um marco decisivo na modernização das infraestruturas hídricas nacionais. O seu impacto será determinante para o bem-estar das populações e para o fortalecimento da base económica do país”, disse.

Por seu turno, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, considerou que o projecto reforça a aposta de Cabo Verde em soluções sustentáveis e integradas para a produção de água e energia.

“Vamos aumentar a produção de água através da dessalinização, mas com base em energia renovável. Esta abordagem sustentável vai reduzir a dependência do país em relação à importação de combustíveis fósseis e contribuir para os objetivos nacionais de transição energética”, explicou.

O Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Abastecimento de Água na Ilha de Santiago tem como principal objetivo aumentar a capacidade de produção de água potável através da dessalinização da água do mar, interligando as novas redes de adução às já existentes.