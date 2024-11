Japão doa 162 mil contos a Cabo Verde em equipamentos de apoio à pesca

O Japão vai doar a Cabo Verde um lote de equipamentos de apoio à pesca estimado na ordem dos 162 mil contos.

A doação será feita amanhã, 14, por uma delegação japonesa liderada pelo embaixador do Japão em Cabo Verde, Izawa Osamu, e será recebida pelo ministro do Mar, Jorge Santos.

Os equipamentos que serão doados incluem três máquinas de produção de gelo, 100 motores fora de borda para embarcações de pesca artesanal, 50 caixas térmicas para conservação de pescado, dois carros frigoríficos e duas embarcações artesanais de 7 metros.

Conforme o executivo, o acto de entrega/recepção dos equipamentos está marcado para as 11h30 num dos Armazéns da ENAPOR, em Mindelo.

Antes, pelas 11 horas, o ministro do Mar recebe, em visita de cortesia, o diplomata nipónico, com quem abordará vários aspetos da cooperação entre os dois países, com enfoque na temática da Economia Azul/Marítima.

A seguir, a delegação irá visitar o Complexo de Pesca de Cova de Inglesa e à tarde visita a comunidade piscatória de Salamansa, nomeadamente, as instalações de Produção de Gelo e a Fábrica de Produção de Hambúrguer de Peixe, finalizando a agenda na comunidade piscatória de São Pedro.

“O Japão tem sido um importante parceiro de Cabo Verde, particularmente no sector da Pesca, com várias ajudas em equipamentos de apoio à pesca, como também no financiamento de projectos e seguimento técnico”, lê-se.