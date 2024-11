​Governo quer Japão como parceiro na industrialização da pesca

O Governo quer contar com o apoio do Japão na industrialização do sector pesqueiro e na qualificação dos recursos humanos. O repto foi lançado hoje, em São Vicente, pelo ministro do Mar, durante a cerimónia de entrega de equipamentos de apoio à pesca, no valor de cerca de 200 mil contos.

Jorge Santos quer acções concretas nas áreas do saber, investigação, formação e empresarial.

“O nosso desafio aqui é que queremos ter o Japão como um parceiro para a industrialização da pesca em Cabo Verde. Não queremos apenas ter barcos japoneses a pescar aqui nos nossos mares, mas também estabelecer empresas em joint venture entre empresários cabo-verdianos e japoneses para desenvolvermos a pesca industrial. É um sector que exige equipamentos, ciência, conhecimento e dimensão do mercado”, afirma.

O governante recorda que existe uma cooperação de pesca entre o Japão e Cabo Verde, que permite aos navios de pesca japoneses pescar a partir de 18 milhas da costa.

Entre os equipamentos doados pelo Japão destacam-se três máquinas de produção de gelo com recurso a energia renovável e equipamentos de conservação de pescado. Jorge Santos considera que os materiais chegam em boa hora.

“A existência dessa capacidade de produção de gelo vai ajudar nessa actividade da pesca, não só para os pescadores da Brava, Santo Antão e São Nicolau, mas para todos os pescadores de Cabo Verde. Esses equipamentos vêm num momento oportuno e vão contribuir grandemente para a pesca a nível nacional”, acredita.

Do lado do Japão, o Embaixador Izawa Osamu destaca a importância do donativo no desenvolvimento de um sector que “desempenha um papel vital para a economia nacional”.

“Este projecto contribuirá, em particular, para o reforço da cadeia de frio, ao permitir operações de pesca mais estáveis no país e o desenvolvimento sustentável da indústria pesqueira, um dos principais polos para a consolidação do desenvolvimento sustentável económico e social de Cabo Verde. Estou convicto de que não pouparão esforços para garantir a manutenção deste equipamento, que é um símbolo de amizade e solidariedade entre os povos de Cabo Verde e do Japão”, refere.

Os equipamentos doados pelo Japão a Cabo Verde incluem três máquinas de gelo equipadas com cabines de armazenamento que funcionam com energia renovável, 96 peças sobressalentes e consumíveis. No início do próximo ano, estão previstas a chegada de outros equipamentos, como cem motores de popa, 56 caixas isotérmicas e duas carrinhas frigoríficas.