Boa Vista: Dois homens detidos por furto qualificado

A Polícia Judiciária (PJ) informou , hoje, que deteve neste sábado, 14 de Março, fora de flagrante delito, dois homens na ilha da Boa Vista, em Sal Rei, indiciados pela prática de furto qualificado em coautoria, no armazém da empresa Cavibel.

Conforme nota da PJ, as detenções decorreram de um trabalho conjunto entre a PJ e o Ministério Público da Boa Vista, permitindo a execução de mandados de detenção emitidos pela Procuradoria da República da Comarca da Boa Vista.

Os suspeitos, de 39 e 41 anos, naturais da ilha de Santiago e residentes na Boa Vista, são acusados de um furto ocorrido a 8 de Março, entre as 15h00 e as 22h00, no armazém da empresa Cavibel. Segundo as investigações, um dos detidos, funcionário de uma empresa de segurança que prestava serviço no local, terá aproveitado a sua posição para facilitar o crime.

A PJ informou, ainda, que foi possível recuperar todos os bens subtraídos, que estão em processo de restituição à empresa.

Nesta segunda-feira, o Tribunal da Comarca da Boa Vista aplicou prisão preventiva ao funcionário da empresa de segurança e, ao outro suspeito, medidas de coação consistentes em apresentações periódicas às autoridades e interdição de saída da ilha sem autorização judicial.