Boa Vista: Dois homens detidos por furto qualificado

Conforme nota da PJ, as detenções decorreram de um trabalho conjunto entre a PJ e o Ministério Público da Boa Vista, permitindo a execução de mandados de detenção emitidos pela Procuradoria da República da Comarca da Boa Vista.
Os suspeitos, de 39 e 41 anos, naturais da ilha de Santiago e residentes na Boa Vista, são acusados de um furto ocorrido a 8 de Março, entre as 15h00 e as 22h00, no armazém da empresa Cavibel. Segundo as investigações, um dos detidos, funcionário de uma empresa de segurança que prestava serviço no local, terá aproveitado a sua posição para facilitar o crime.
A PJ informou, ainda, que foi possível recuperar todos os bens subtraídos, que estão em processo de restituição à empresa.
Nesta segunda-feira, o Tribunal da Comarca da Boa Vista aplicou prisão preventiva ao funcionário da empresa de segurança e, ao outro suspeito, medidas de coação consistentes em apresentações periódicas às autoridades e interdição de saída da ilha sem autorização judicial.