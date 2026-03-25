Avaria condiciona abastecimento de água na cidade da Praia

A empresa Águas de Santiago (AdS) informou hoje que o abastecimento de água na cidade da Praia se encontra condicionado, na sequência de uma avaria registada no passado domingo numa conduta de transferência.

Segundo a empresa, a avaria ocorreu numa infra-estrutura que liga as unidades de dessalinização ao reservatório de Monte Babosa, afectando a capacidade de distribuição, actualmente reduzida para cerca de 50% do habitual, devido à diminuição da produção disponível.

A AdS adianta que os trabalhos de reparação já se encontram em curso, estando a conclusão prevista para o final do dia de hoje.

Contudo, a empresa alerta que a retoma progressiva e a normalização do abastecimento poderão demorar até três dias, tendo em conta a necessidade de reposição gradual dos níveis nos reservatórios e a estabilização do sistema.