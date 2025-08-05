Já está disponível a Plataforma de Toponímia da CMP

Segundo o comunicado, a ferramenta permite aos munícipes localizar, de forma rápida e fácil, nomes de ruas e a numeração oficial de edifícios em todo o município da Praia.
A autarquia acrescenta que a plataforma será actualizada regularmente, uma vez que o processo de identificação e atribuição de números de porta e nomes de ruas prossegue nos diferentes bairros da capital.
De referir que a Plataforma Municipal de Toponímia foi lançada em Outubro de 2025.
Na altura, o presidente da CMP, Francisco Carvalho disse que esta iniciativa é uma reivindicação antiga dos munícipes e que a partir de agora as pessoas vão poder dar os seus endereços da melhor forma possível.