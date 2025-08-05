Já está disponível a Plataforma de Toponímia da CMP

A Câmara Municipal da Praia (CMP), através da Direcção de Topografia, Cadastro e SIG, informa que a Plataforma Municipal de Toponímia já se encontra disponível na sua loja online.

Segundo o comunicado, a ferramenta permite aos munícipes localizar, de forma rápida e fácil, nomes de ruas e a numeração oficial de edifícios em todo o município da Praia.

A autarquia acrescenta que a plataforma será actualizada regularmente, uma vez que o processo de identificação e atribuição de números de porta e nomes de ruas prossegue nos diferentes bairros da capital.

De referir que a Plataforma Municipal de Toponímia foi lançada em Outubro de 2025.

Na altura, o presidente da CMP, Francisco Carvalho disse que esta iniciativa é uma reivindicação antiga dos munícipes e que a partir de agora as pessoas vão poder dar os seus endereços da melhor forma possível.