Reverendo Gastão Correia, Superintendente do Distrito Sul de Cabo Verde da Igreja do Nazareno - "A solução para o mundo é o amor como Cristo nos ensinou"

Gastão Correia tem mais de 25 anos de experiência ministerial na Igreja do Nazareno, tendo sido eleito em Julho de 2025, durante a 5.ª Assembleia do Distrito Sul, realizada na cidade da Praia, como novo Superintendente do Distrito Sul de Cabo Verde. Foi professor do Seminário Nazareno e desempenha ainda o cargo de director na mesma instituição. É licenciado em teologia pelo Colégio Nazareno de África do Sul, 2019, diplomado pelo Seminário Nazareno de Cabo Verde, 1995, e ordenado Presbítero, em1988. Começou o ministério pastoral na Igreja da Praia, no Plateau, como pastor assistente, posteriormente pastoreou as igrejas da Várzea, na Cidade da Praia, de São Filipe na ilha do Fogo e recentemente de Achada Santo António também na cidade Praia. Nesta quadra em que se celebra a Semana Santa, em entrevista ao Expresso das Ilhas, o Superintendente explica que a Páscoa é “o momento mais importante para os cristãos” por celebrar a vitória de Jesus Cristo sobre a cruz e a morte. Para o Reverendo, mais do que tradição, a Páscoa reafirma a “certeza do perdão”, renova a esperança e desafia os fiéis a viverem um amor exigente: amar, perdoar e agir com justiça também em relação a quem ofende.

Reverendíssimo, como a Igreja do Nazareno em Cabo Verde celebra a Páscoa e quais são os momentos mais marcantes para os seus membros?

A celebração da Páscoa é o momento mais importante para os cristãos, pois representa a vitória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sobre a cruz e a morte. A Igreja do Nazareno celebra a Páscoa com grande alegria, por reconhecer que Jesus Cristo está vivo, mas também como um tempo de profunda reflexão e gratidão pelo sacrifício que Ele fez em nosso lugar. Tradicionalmente, a programação tem início com o culto que enfatiza a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conhecido como Domingo de Ramos. A partir daí, seguimos refletindo sobre os acontecimentos da última semana de Jesus na Terra. As actividades incluem leituras bíblicas, momentos de oração e adoração, a celebração da Santa Ceia na quinta-feira, baptismos na sexta-feira, além de reflexões sobre a crucificação e orações por cura divina. No domingo, as celebrações começam bem cedo, às 5h da manhã, com o culto da alvorada, quando levamos à comunidade a mensagem da ressurreição de Jesus. Ao longo do dia, realizamos um programa festivo com récitas, dramatizações e músicas alusivas à Páscoa. Em algumas igrejas, também é exibido um filme sobre a vida de Jesus para a comunidade.

Como interpreta o sentido teológico da Páscoa?

Para nós, a Pascoa celebra a vitória definitiva de Cristo sobre o pecado, a morte e o poder do mal. Não é só uma lembrança da Ressurreição de Cristo, mas um evento que transforma a vida do crente em Cristo. A Ressurreição confirma que, Cristo realizou plenamente a redenção e o ser humano pode ser justificado pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Podemos dizer que a Páscoa significa: ter certeza do perdão, sentir o amor de Deus no coração e viver uma relação real com Cristo vivo, pois, não mais vivemos sobre o domínio do pecado. Mas também a Páscoa nos enche de esperança no futuro, mostra que todos os que aceitarem a salvação pela fé através do sacrifício expiatório de Cristo, têm a certeza da vida eterna no céu com Deus.

Como a cultura cabo-verdiana influência a forma como a Igreja do Nazareno celebra a Páscoa?

Sendo uma sociedade de matriz judaico-cristã, penso que a celebração da Páscoa está profundamente enraizada na cultura cabo-verdiana. As celebrações envolvem aspectos como reverência, reflexão e comunhão/celebração, valores que a Igreja tem procurado transmitir à sociedade. No entanto, é muito importante que todos nós tenhamos a convicção de que celebramos um Cristo que venceu a morte e, portanto, está vivo, e que devemos transmitir essa mensagem às gerações futuras.

O que a ressurreição de Cristo significa, na visão dos nazarenos, para a fé e para a vida diária da igreja?

Como igreja cristã de orientação bíblica, afirmamos que a ressurreição de Jesus Cristo é a pedra basilar da nossa fé. O apóstolo Paulo já escrevia, na sua carta aos Coríntios: “Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados”. Trata-se de um facto central sobre o qual se alicerça a nossa crença. Sem a ressurreição, a esperança cristã limitar-se-ia apenas a esta vida terrena. Por outro lado, ela confirma de forma clara a divindade de Jesus Cristo e a importância do seu sacrifício, realizado por amor à humanidade. Assim, confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor.

Cristo morreu por amor a toda humanidade. Acha que a sociedade cabo-verdiana vive o amor como Cristo ensinou com a sua própria morte?

Eu penso que não, pois nota-se que aos poucos o ensinamento de Cristo vem sendo descartado, não obstante as pessoas reconhecerem que a solução para o mundo é o amor como Cristo nos ensinou de formas mais práticas possíveis. O ensinamento central de Jesus Cristo sobre o amor era radical: amar não só quem nos faz bem, mas também quem nos ofende; perdoar sem limites; agir com humildade, compaixão e justiça. Esse tipo de amor é exigente — vai muito além de sentimentos, é uma escolha diária. É certo que isso não é fácil, mas é o mesmo Deus que nos capacita a amar. Podemos dizer que, infelizmente ainda existem problemas de relacionamento, desigualdade, preconceito e alguma violência. Algumas vezes temos a sensação de que o egoísmo, a indiferença e a divisão muitas falam mais alto. Amar o “inimigo”, como Cristo ensinou, continua sendo um dos grandes desafios humanos.

Qual é a relação da Páscoa com as reais necessidades da nossa sociedade atual?

A relação da Páscoa com as necessidades da sociedade actual deve ser analisada de forma não simplista, considerando tanto a perspetiva espiritual quanto a social. A Páscoa não deve ser vista apenas como uma tradição religiosa, pois carrega mensagens directamente relacionadas com os desafios contemporâneos. Ao compreendermos a Páscoa como a celebração da Ressurreição de Jesus Cristo, vitória sobre o pecado, sobre a morte, a dor, o ódio e a injustiça, somos levados a reflectir e a desafiar um mundo que parece caminhar em contramão, marcado pelo ódio, por conflitos relacionais e por desigualdades sociais e económicas. Nesse contexto, reafirma-se que há esperança em Cristo Ressuscitado e que é possível recomeçar, sobretudo pelos caminhos da fé.

Em que medida a mensagem pascal pode contribuir para termos uma sociedade mais justa, unida e com mais compromisso moral?

Pelos valores bíblicos que transmite. Assim como Deus ressuscitou Jesus, Ele também pode levantar o ser humano caído e renovar as suas forças para viver em novidade de vida, deixando de lado comportamentos não cristãos, como a injustiça, o ódio, a intolerância e o egoísmo. Em resumo, posso dizer que cada pessoa passa a ser um agente de paz, amor, reconciliação e solidariedade, vivendo uma vida pautada pela pureza de carácter, dignidade e respeito pelo próximo e pela natureza que a cerca.

Como pretende fortalecer a vida espiritual das igrejas sob a sua supervisão?

Motivar e desafiar, em primeiro lugar, os líderes a se fortalecerem no Senhor Jesus Cristo, de modo que tenham suas forças renovadas a cada manhã, para que possam equipar os fiéis por meio do ensino da Palavra de Deus e levar uma vida que agrade a Deus, atraindo outros para a fé cristã. O ensino da Palavra de Deus é fundamental para todas as idades e para todos na igreja, tanto para os novos membros quanto para os mais experientes. Actualmente, é necessário dedicar especial atenção ao discipulado intencional.

Vivemos tempos em que a juventude encontra muitos desafios. Que conselho pastoral o senhor daria para os jovens que buscam um caminho sólido na fé?

O mesmo que o apostolo Paulo deu ao jovem Timóteo, seu filho na fé: “Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza.”

Como vê o relacionamento entre a Igreja do Nazareno e as comunidades locais em Cabo Verde—especialmente em acções sociais e serviço ao próximo?

A Igreja tem demonstrado atenção constante às necessidades das comunidades locais. Seu papel vai além do cuidado espiritual, abrangendo a promoção do bem-estar integral do ser humano, tal como Deus o concebe. A Igreja do Nazareno, desde a sua fundação, tem-se mantido presente em todos os momentos da sociedade cabo-verdiana: celebrando os períodos de conquistas e oferecendo suporte atento nos momentos mais desafiadores.

Qual é a mensagem que gostaria de passar para os membros da Igreja do Nazareno sobre esperança, compromisso e perseverança na fé?

Mais uma vez gostaria de fazer uso do escritor sagrado, desta vez na carta aos Hebreus: “Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1270 de 01 de Abril de 2026.