Condições meteorológicas adversas podem afetar voos interilhas em Cabo Verde - Cvsky

A Cvsky, nova marca estatal para a operação aérea interilhas, alertou hoje para a possibilidade de constrangimentos operacionais nos voos entre hoje e quinta-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas no arquipélago, com impacto na visibilidade.

"Neste contexto, não excluímos a possibilidade de atrasos, cancelamentos ou necessidade de alternância de destinos durante o período em causa. Já ativámos medidas preventivas e de contingência para mitigar eventuais constrangimentos", informou, em comunicado.

A Cvsky, marca associada à nova companhia estatal Linhas Aéreas de Cabo Verde (LACV), adiantou que entre as medidas estão o reforço do acompanhamento da evolução meteorológica, a monitorização de passageiros com voos de ligação e a preparação de planos de reposição de voos.

Estão igualmente previstos mecanismos de apoio em terra, nomeadamente ao nível de alojamento e transporte, sempre que se justifique.

Segundo a mesma fonte, os aeródromos da ilha do Maio, de São Filipe, na ilha do Fogo, e de São Nicolau são, nesta fase, os mais suscetíveis a impactos, por operarem em regime de aproximação visual, dependendo diretamente das condições de visibilidade para garantir a segurança das operações.

A empresa apela aos passageiros com viagens programadas para estas ilhas que acompanhem os canais oficiais e estejam atentos a eventuais comunicações diretas.

No mesmo comunicado, a companhia reafirma que a segurança operacional e dos passageiros continua a ser a sua prioridade absoluta, assegurando que todas as decisões serão tomadas em conformidade com os regulamentos da Agência de Aviação Civil e com os padrões internacionais de segurança da aviação.

O aviso surge na sequência de uma informação especial emitida pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), que prevê condições favoráveis ao levantamento e transporte de poeiras provenientes da África Ocidental em direção a Cabo Verde, fenómeno que poderá também degradar a qualidade do ar.