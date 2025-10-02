AAC assina protocolo com a OACI para criação de Academia de Aviação Civil

A Agência de Aviação Civil (AAC), assinou esta terça-feira, 14, em Marraquexe, um protocolo com a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) para a criação da Academia da Aviação Civil, um projecto que visa reforçar a formação certificada e aumentar a mão-de-obra qualificada no sector.

O acordo, firmado no âmbito do Memorando de Entendimento de Cooperação Técnica entre as duas instituições, estabelece as bases para o reconhecimento da futura Academia como membro do programa ICAO TRAINAIR PLUS, permitindo a implementação de formação alinhada com as Normas e Práticas Recomendadas da OACI (SARPs).

De acordo com o comunicado, um dos principais objectivos da iniciativa é contribuir para o aumento de profissionais qualificados e especializados na aviação civil, não apenas em Cabo Verde, mas também a nível regional e internacional.

A Academia pretende formar quadros capazes de responder aos desafios actuais e futuros do sector, promovendo a segurança operacional, a eficiência e o cumprimento dos padrões internacionais.

O projecto contempla, entre outros aspectos, a qualificação de instrutores nacionais, o desenvolvimento interno de cursos reconhecidos pela OACI e a disponibilização progressiva de acções de formação em áreas estratégicas da aviação civil.

A criação da Academia da Aviação Civil da AAC é apontada como um marco relevante no fortalecimento institucional da autoridade aeronáutica cabo-verdiana, posicionando o país como um referencial emergente na formação aeronáutica.

A oficialização do acordo decorreu à margem do evento GISS, que se realiza de 14 a 16 de Abril, em Marraquexe, Marrocos.

O protocolo foi assinado pelo Secretário-Geral da OACI, Juan Carlos Salazar, e pelo presidente do Conselho de Administração da AAC, Mário Gomes.

Cabo Verde participa no evento com uma delegação liderada pelo Ministro do Turismo e Transportes, integrando ainda o presidente da AAC, Mário Gomes, o administrador Carlos Rodrigues, bem como técnicos da AAC e do IPIAAM.