Incidência de mieloma múltiplo em Cabo Verde acima da média mundial

​A incidência do mieloma múltiplo em Cabo Verde está ligeiramente acima da média mundial, um dado que está a preocupar os especialistas. Entre 2024 e 2025, foram registados 27 novos casos da doença no país, o que coloca a incidência nacional do mieloma múltiplo em 1,9 casos por cada 100 mil habitantes, um valor ligeiramente acima da média mundial, estimada em 1,8.

Dados divulgados hoje pelo director clínico do Hospital Baptista de Sousa, Paulo Almeida, que falava à imprensa à margem do Primeiro Simpósio sobre Mieloma Múltiplo – Desafios no Diagnóstico e Tratamento em Cabo Verde.

Apesar de o número absoluto parecer reduzido, o médico alerta para o seu peso relativo.

“O mieloma é uma doença, um cancro hematológico da área da hematologia, cuja prevalência tem vindo a aumentar nos últimos tempos. No ano passado, foi a terceira causa de cancro hematológico em Cabo Verde, sendo uma incidência que vem aumentando cada vez mais(...) Quando comparamos Cabo Verde com a média mundial, esse valor dá 1,9 por cada 100 mil habitantes, enquanto a média mundial é de 1,8, portanto, isso mostra claramente que, embora pareça um número baixo, em termos de proporção é elevado”, explica.

O director clínico do HBS alerta que o reforço da capacidade de diagnóstico é fundamental, uma vez que a identificação precoce da doença aumenta significativamente as hipóteses de sucesso do tratamento.

“E o objectivo do simpósio é não só chamar a atenção da população, mas também dos profissionais de saúde, para que o diagnóstico seja feito da forma mais precoce possível. Quando a doença é diagnosticada em estádio mais precoce, o tratamento e os resultados são melhores. Por isso, é importante alertar para os sintomas e que com os meios de diagnóstico que temos aqui podemos fazer esta abordagem”, sublinha.

O mieloma múltiplo é um tipo de cancro que se desenvolve na medula óssea, a partir de células responsáveis pela defesa do organismo. Neste caso, essas células tornam-se anormais, multiplicam-se de forma descontrolada e produzem proteínas ineficazes, que são detectáveis no sangue e na urina, essenciais para o diagnóstico.

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