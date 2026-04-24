Incidência de mieloma múltiplo em Cabo Verde acima da média mundial

Dados divulgados hoje pelo director clínico do Hospital Baptista de Sousa, Paulo Almeida, que falava à imprensa à margem do Primeiro Simpósio sobre Mieloma Múltiplo – Desafios no Diagnóstico e Tratamento em Cabo Verde.
Apesar de o número absoluto parecer reduzido, o médico alerta para o seu peso relativo.
“O mieloma é uma doença, um cancro hematológico da área da hematologia, cuja prevalência tem vindo a aumentar nos últimos tempos. No ano passado, foi a terceira causa de cancro hematológico em Cabo Verde, sendo uma incidência que vem aumentando cada vez mais(...) Quando comparamos Cabo Verde com a média mundial, esse valor dá 1,9 por cada 100 mil habitantes, enquanto a média mundial é de 1,8, portanto, isso mostra claramente que, embora pareça um número baixo, em termos de proporção é elevado”, explica.
O director clínico do HBS alerta que o reforço da capacidade de diagnóstico é fundamental, uma vez que a identificação precoce da doença aumenta significativamente as hipóteses de sucesso do tratamento.
“E o objectivo do simpósio é não só chamar a atenção da população, mas também dos profissionais de saúde, para que o diagnóstico seja feito da forma mais precoce possível. Quando a doença é diagnosticada em estádio mais precoce, o tratamento e os resultados são melhores. Por isso, é importante alertar para os sintomas e que com os meios de diagnóstico que temos aqui podemos fazer esta abordagem”, sublinha.
O mieloma múltiplo é um tipo de cancro que se desenvolve na medula óssea, a partir de células responsáveis pela defesa do organismo. Neste caso, essas células tornam-se anormais, multiplicam-se de forma descontrolada e produzem proteínas ineficazes, que são detectáveis no sangue e na urina, essenciais para o diagnóstico.
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