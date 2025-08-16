País

PM cabo-verdiano anuncia intenção do homólogo luxemburguês de apoiar ilhas após tempestade

16 ago 2025

Com base no programa de emergência social e de reconstrução resiliente das infraestruturas
Informação avançada esta sexta-feira pelo Chefe de Governo Ulisses Correia e Silva

"Falei hoje ao telefone com o primeiro-ministro do Luxemburgo, Luc Frieden, que expressou condolências e solidariedade perante a situação difícil provocada pela tempestade tropical de segunda-feira nas ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau", afirmou Ulisses Correia e Silva, na sua página oficial do Facebook.

O chefe do Governo acrescentou que o seu homólogo luxemburguês "manifestou disponibilidade para apoiar o esforço de recuperação, com base no programa de emergência social e de reconstrução resiliente das infraestruturas".

As cheias de segunda-feira provocaram nove mortos em São Vicente e deixaram uma mulher desaparecida, destruindo casas, estradas e pontes, inundando bairros e condicionando também o abastecimento de energia.

O Governo cabo-verdiano declarou situação de calamidade por seis meses em São Vicente, Porto Novo (Santo Antão) e nos dois concelhos de São Nicolau, igualmente afetados.

Países como Timor-Leste, Guiné-Bissau, Portugal e São Tomé e Príncipe já manifestaram solidariedade para com Cabo Verde.

