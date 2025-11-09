Cabo Verde com novos meios para enfrentar “tempos de muitos desafios” no domínio da segurança marítima

País conta com duas novas embarcações para reforço da segurança marítima. Entrega aconteceu no Mindelo.

Cabo Verde recebeu esta terça-feira duas novas embarcações para reforço da sua capacidade de vigilância marítima. A entrega foi feita no quadro do programa Support to West Africa Integrated Maritime Security (SWAIMS), que visa aumentar a segurança no Golfo da Guiné.

A cerimónia protocolar, em São Vicente, contou com a presença da ministra da Defesa, Janine Lélis, da Embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, da presidente do Camões e do secretário de Estado Adjunto da Defesa de Portugal.

Lélis considera que Cabo Verde dá um passo significativo no reforço da sua capacidade de vigilância e intervenção no mar.

“Estamos a viver tempos de muitos desafios no domínio da segurança marítima, que são cada vez mais complexos. A pirataria, o tráfico ilícito, a pesca ilegal e outras ameaças transnacionais exigem de nós uma resposta coordenada, firme e sustentável. Este projecto […] é uma resposta exemplar para se fazer frente a esses desafios”, sustenta.

Para a ministra, a doação representa não só um reforço material, mas também simbólico, no compromisso conjunto dos países do Golfo da Guiné contra ameaças crescentes.

As embarcações têm 10 metros de comprimento e capacidade para operar em condições de mar adversas, podendo atingir velocidades de até 50 nós (aproximadamente 90 km/h), com uma autonomia mínima de 200 milhas náuticas (cerca de 350 km).

“Estas características reforçam significativamente a capacidade nacional de vigilância e de intervenção no mar, contribuindo para o cumprimento das missões de segurança e defesa marítima da nação. Não são apenas meios operacionais, mas também instrumentos do exercício da nossa soberania, da protecção das nossas águas e da afirmação do nosso compromisso para com a paz, a segurança e o desenvolvimento sustentável”, declara a governante.

O SWAIMS é financiado pela União Europeia e abrange os países costeiros da CEDEAO. As embarcações recebidas por Cabo Verde chegaram através da componente delegada à cooperação portuguesa, liderada pelo Camões, em parceria com a Marinha daquele país europeu.

Florbela Paraíba, presidente do instituto português de cooperação, realça a importância da colaboração internacional no reforço da segurança marítima nos países da África Ocidental.

“A segurança marítima é, hoje, uma condição essencial para o desenvolvimento económico e social. O reforço do Estado de Direito no mar, a promoção da governação marítima sustentável e o combate às actividades ilícitas são factores decisivos para garantir estabilidade e prosperidade em toda a região. O projecto SWAMS demonstra de forma exemplar que a cooperação regional é o caminho certo para alcançar resultados estruturantes e duradouros”, desenvolve.

No total, 24 embarcações serão entregues a 12 países. O SWAMS reforça as capacidades nacionais e regionais no combate às actividades ilícitas no mar, na promoção do Estado de Direito marítimo e na melhoria das condições socioeconómicas das populações costeiras.

A embaixadora da União Europeia em Cabo Verde renova o compromisso europeu com a segurança das águas do Golfo da Guiné. Silvye Millot sublinha a importância de dotar os Estados costeiros de meios eficazes para combater as ameaças ilegais no mar.

“A aquisição desses barcos para Cabo Verde é um marco importante neste processo (...). É a grande força do país, a vontade diariamente renovada de construir uma nação mais forte e mais resiliente e, ao mesmo tempo, de participar activamente nas iniciativas regionais e internacionais pertinentes”, diz.

O secretário de Estado Adjunto da Defesa Nacional de Portugal, Nuno Pinheiro Torres, assinala a força da cooperação luso-cabo-verdiana no domínio da segurança marítima.

“As embarcações agora entregues permitirão à Guarda Costeira de Cabo Verde desempenhar missões cruciais, incluindo busca e salvamento marítimo e abordagem de navios em alto mar. Estas embarcações juntam-se aos kits de material forense igualmente entregues no final de Setembro, que reforçam a capacidade de investigação e de aplicação da lei no combate à criminalidade marítima, assegurando que as infracções detectadas no mar possam ser devidamente investigadas”, fundamenta.

“Localizado no cruzamento das principais rotas marítimas que ligam África e Europa ao continente americano, o arquipélago cabo-verdiano é também uma referência de estabilidade e de desenvolvimento na região. A segurança marítima e a vigilância aérea são, pois, factores essenciais para a prosperidade de Cabo Verde e de toda a região do Golfo da Guiné”, acrescenta.

O Golfo da Guiné é uma das áreas do globo mais preocupantes no que diz respeito à segurança marítima, com casos crescentes de pirataria e crime marítimo. A violência e o rapto de reféns são cada vez mais frequentes, o que pode colocar em causa rotas de comércio essenciais para a economia dos países da região. Por outro lado, a pesca INN coloca em causa a biodiversidade e ameaça as economias locais. Também a poluição das águas é factor preocupação.

*com Lourdes Fortes

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1249 de 05 de Novembro de 2025.