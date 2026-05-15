CV Interilhas reforça viagens interilhas para facilitar voto nas eleições deste fim de semana

A CV Interilhas anunciou esta quinta-feira, 14, um reforço extraordinário das ligações marítimas interilhas devido à elevada procura de passageiros para deslocações relacionadas com o exercício do direito de voto nas eleições deste fim-de-semana.

Num comunicado, a empresa informa que o reforço será efectuado entre os dias 14 e 18 de Maio, através da inclusão de viagens extras na linha Sotavento e da adaptação temporária do modelo operacional das linhas Redonda e Sotavento, com alterações nos horários habituais.

Segundo a transportadora marítima, a medida visa responder às necessidades de mobilidade da população durante este período eleitoral.

No âmbito desta operação especial, o navio Dona Tututa realizou na quinta-feira a ligação São Vicente/São Nicolau às 22h00.

Hoje, sexta-feira, estão previstas viagens entre São Nicolau e Sal, Sal e Boavista, e Boavista e Santiago.

No sábado, o navio efectuará as ligações Santiago/Fogo, Fogo/Santiago, Santiago/Maio e Maio/Santiago. Já no domingo, estão programadas viagens entre Santiago e Boavista, Boavista e Sal, Sal e São Nicolau, e São Nicolau e São Vicente.

Também no domingo, o navio Kriola fará quatro viagens adicionais na rota Santiago/Maio/Santiago, com partidas distribuídas ao longo do dia.