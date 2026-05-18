Dois homens em prisão preventiva por crimes de roubo e furto qualificado

Dois homens, com idades entre os 30 e 32 anos, ficaram em prisão preventiva por suspeita da prática dos crimes de roubo e furto qualificado, na ilha do Fogo.

De acordo com uma nota da Procuradoria da República da Comarca de São Filipe, as detenções ocorreram no âmbito da investigação de dois autos de instrução que estão a ser conduzidos naquela comarca.

Segundo a mesma fonte, os factos investigados são suscetíveis de configurarem, nesta fase do processo, a prática de um crime de roubo e um crime de furto qualificado, previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana.

As detenções, realizadas fora de flagrante delito, foram efectuadas pela Polícia Nacional em Santa Catarina do Fogo. Após serem presentes às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido, o Tribunal de São Filipe aplicou aos suspeitos a medida de coacção de prisão preventiva, conforme promovido pelo Ministério Público.

Os processos continuam em fase de investigação e permanecem sob segredo de justiça.