Dois homens em prisão preventiva por crimes de roubo e furto qualificado

De acordo com uma nota da Procuradoria da República da Comarca de São Filipe, as detenções ocorreram no âmbito da investigação de dois autos de instrução que estão a ser conduzidos naquela comarca.
Segundo a mesma fonte, os factos investigados são suscetíveis de configurarem, nesta fase do processo, a prática de um crime de roubo e um crime de furto qualificado, previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana.
As detenções, realizadas fora de flagrante delito, foram efectuadas pela Polícia Nacional em Santa Catarina do Fogo. Após serem presentes às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido, o Tribunal de São Filipe aplicou aos suspeitos a medida de coacção de prisão preventiva, conforme promovido pelo Ministério Público.
Os processos continuam em fase de investigação e permanecem sob segredo de justiça.