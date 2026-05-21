Avaria técnica condiciona abastecimento de água em vários bairros da Praia

A empresa Águas de Santiago (AdS) informou hoje que o abastecimento de água, em vários bairros da cidade da Praia, está condicionado devido a uma avaria técnica registada no sistema do fornecedor responsável pela produção de água.

Segundo a empresa, a avaria provocou uma redução do volume de água fornecido ao sistema de distribuição que abastece diferentes zonas da capital, situação que tem causado perturbações no fornecimento e um aumento das reclamações relacionadas com falta de água.

A Águas de Santiago refere ainda que a entidade fornecedora está a desenvolver diligências para repor a normalidade do sistema, enquanto a concessionária acompanha permanentemente a evolução da situação.

Perante os constrangimentos, a empresa apela à compreensão e colaboração dos clientes e recomenda o uso racional da água até à completa normalização do abastecimento.