Movimento de passageiros, cargas e correios recua em Abril nos aeroportos nacionais

Os aeródromos e aeroportos movimentaram, em Abril deste ano, 292.529 passageiros, o que correspondendo a uma descida de 18,2% em relação ao mês anterior. Neste mesmo mês registou-se um aumento de aeronaves nacionais e internacionais, uma diminuição de movimentos das cargas correios de acordo com adados diguldados hoje pela Agência de Aviação Civil(AAC).

De acordo com a AAC, em Abril, o movimento de aeronaves nos nacionais registou um crescimento homólogo de 16,4%, impulsionado sobretudo pelo tráfego doméstico (+29,5%), enquanto o segmento internacional aumentou 8.0%.

No movimento de passageiros, observou-se igualmente uma evolução positiva face a abril de 2025 (+6,1%), sustentada por crescimentos tanto no tráfego doméstico (+5,1%) como no internacional (+6,3%).

No que se refere ao tráfego de passageiros totalizou 292.529 movimentos, correspondendo a uma descida de 18,2% em relação ao mês anterior. Tanto o segmento doméstico (-18,3%) como o internacional (-18,2%) acompanharam esta tendência de retração. Ainda assim, conforme os dados, face a abril de 2025, observou-se uma variação positiva de 6,1%, evidenciando a continuação do crescimento em termos homólogos.

A movimentação da carga aérea atingiu 132.827 kg durante o mês em questão , registando uma diminuição mensal de 11,4%. O desempenho foi condicionado sobretudo pela redução no tráfego doméstico (-26,3%). Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o movimento global aumentou 49,1%, impulsionado principalmente pelo aumento expressivo do tráfego internacional (+57,8%).

No que respeita ao correio aéreo, foram movimentados 41.051 kg em abril de 2026, traduzindo uma redução de 6,9% face a março. A Agência de Aviação Civil informou que o segmento internacional registou a maior diminuição (- 16,4%), enquanto o doméstico apresentou uma descida menos expressiva (-3,0%). Em termos homólogos, o total movimentado aumentou 13,2%, suportado pelo crescimento do tráfego doméstico (+23,2%).