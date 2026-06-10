Sal: Cidadã estrangeira em prisão preventiva por suspeita de abuso sexual de menor

Em comunicado, a Polícia Nacional (PN) indicou que a detenção ocorreu no dia 06 de Junho, na praia de Santa Maria, depois de a Esquadra Policial local ter sido acionada pelo Centro de Comando para intervir numa ocorrência registada naquela estância turística.
Segundo a mesma fonte, à chegada ao local os agentes apuraram que a suspeita estaria alegadamente envolvida em atos de natureza sexual com um menor do sexo masculino, de 13 anos.
Durante a intervenção policial, foram identificadas testemunhas presenciais dos factos, tendo a cidadã estrangeira sido conduzida para a Esquadra Policial de Santa Maria, onde permaneceu detida.
O menor, que inicialmente se tinha ausentado do local, foi posteriormente localizado e identificado pela Polícia Judiciária (PJ), que procedeu à recolha de elementos de prova e realizou outras diligências investigatórias.
Presente ao primeiro interrogatório judicial de arguida detida, a suspeita viu-lhe ser aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.
Na mesma nota, a Polícia Nacional reafirmou o seu compromisso com a proteção de crianças e adolescentes e com a prevenção e o combate a todas as formas de violência e abuso contra menores, sublinhando que mantém uma estreita articulação com as restantes autoridades competentes.