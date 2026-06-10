Sal: Cidadã estrangeira em prisão preventiva por suspeita de abuso sexual de menor

​Uma cidadã estrangeira encontra-se em prisão preventiva na ilha do Sal, após ter sido detida em flagrante delito por suspeita de abuso sexual de um menor de 13 anos, na localidade de Santa Maria, informou esta terça-feira, a Polícia Nacional.

Em comunicado, a Polícia Nacional (PN) indicou que a detenção ocorreu no dia 06 de Junho, na praia de Santa Maria, depois de a Esquadra Policial local ter sido acionada pelo Centro de Comando para intervir numa ocorrência registada naquela estância turística.

Segundo a mesma fonte, à chegada ao local os agentes apuraram que a suspeita estaria alegadamente envolvida em atos de natureza sexual com um menor do sexo masculino, de 13 anos.

Durante a intervenção policial, foram identificadas testemunhas presenciais dos factos, tendo a cidadã estrangeira sido conduzida para a Esquadra Policial de Santa Maria, onde permaneceu detida.

O menor, que inicialmente se tinha ausentado do local, foi posteriormente localizado e identificado pela Polícia Judiciária (PJ), que procedeu à recolha de elementos de prova e realizou outras diligências investigatórias.

Presente ao primeiro interrogatório judicial de arguida detida, a suspeita viu-lhe ser aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

Na mesma nota, a Polícia Nacional reafirmou o seu compromisso com a proteção de crianças e adolescentes e com a prevenção e o combate a todas as formas de violência e abuso contra menores, sublinhando que mantém uma estreita articulação com as restantes autoridades competentes.